受惠手機和家電銷售強勁 三星Q1營業利潤有望增長45%

受惠於智慧型手機、電視和家用電器的強勁銷售，南韓三星電子在第一季收益有望增長 45%，不過在美國工廠停產的情形下，晶片部門的收益可能下滑。

根據 Refinitiv SmartEstimate 分析師的預估，三星電子第一季的營業利潤將攀升至 9.3 兆韓元 (82 億美元)，有望創下自 2018 年第一季以來的新高。分析師也預估第一季營收有望增長 12%。三星電子訂於週三公佈第一季財報。

在新冠肺炎疫情的衝擊下，民眾對高價電子產品的消費增加，不過也造成全球晶片進一步的短缺。

受益於 1 月中旬推出的 Galaxy S21 系列，三星電子行動手機部門表現出色，三星電子第一季在全球智慧型手機市場中的佔比有望達到 23%。相較之下，去年同期的市占率為 20%。

分析師也表示，諸如耳機 Galaxy Buds 之類的高利潤配件銷售表現也十分亮眼，因此估計相關部門的營業利潤可能較一年前猛增超過 1 兆韓元，達到約 4.15 兆韓元。另外，三星的電視和家電業務的營業利潤也有望增長一倍以上，達到 1 兆韓元左右。

由於 2 月中旬風暴雪的影響，三星德州廠被迫停產量。三星表示，在三月下旬，該廠的產量已恢復到接近正常水平。因此，儘管全球晶片需求驚人，但三星半導體部門的利潤預計仍將下跌約五分之一，至 3.6 兆韓元。分析師估計，德州工廠關閉的相關虧損約為 3000-4000 億韓元。