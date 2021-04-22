〈焦點股〉海運漲勢蔓延至空運 航空雙雄觸及漲停

台股今 (22) 日漲逾百點，傳產族群遍地開花，市場資金湧入航運股，海運熱潮也逐步延伸至空運，近來歐美線都出現爆艙情形，推升運價走高，華航 (2610-TW) 盤中股價飆上漲停，達 22.6 元，創逾 10 年來新高，長榮航 (2618-TW) 也站上 2 字頭，觸及漲停板。

長賜輪卡船效應持續發酵，加上美國經濟活動復甦、庫存回補需求熱絡，海運價持續高漲，貨櫃、散裝航運股再度吸引大量買盤進駐，新興、裕民等多檔亮燈漲停，長榮市值更一舉股超越王大立光。

歐美塞港狀況延續，遠東地區出現貨櫃荒，業者不得以將海運改為空運，帶動航空貨運市況升溫，市場傳出，，歐洲、美洲、亞洲都已爆艙，呈現價高者得的情形，美國線傳停收貨物至本周末，亞洲線運價也維持高檔。

航空雙雄今日買氣熱絡，華航一度登上漲停，達 22.6 元，為 2011 年 1 月底以來新高；長榮航盤中同步觸及漲停，達 20.95 元，創 2015 年中以來新高。兩檔個股盤中打開漲停後，仍有 5% 以上的漲幅。

華航表示，客運市場自去年 7 月起陸續回復少量載客航班，漸從谷底緩步回升，而貨運市況持續看好，受客機停飛影響艙位供給，加上空運需求熱絡，預期將是主要動能。

去年空運業者受疫情衝擊最深，但華航擁有全球最大的 747-400 全貨機機隊，18 架在疫情期間充分發揮載貨賺錢的能力，不緊彌補客運損失，最後全年還小賺 1.4 億元，優於外界預期。長榮航去年累計虧損則高達 33.61 億元。