長榮市值衝4200億元創紀錄 尬贏股王大立光

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (22) 日早盤股價衝破 80 元大關，寫下 1990 年 4 月以來新高，市值達 4200 億元，市值排名前進至第 18 名，尬贏股王大立光 (3008-TW) 市值約 4124 億元。

大立光以昨日收盤價 3045 元計算，市值為 4085 億元，今日開盤後市值來到 4124 億元，而長榮今日續漲 7-8%，市值已近 4200 億元，超車大立光，再創紀錄。

除了長榮，陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 在續創高價的態勢下，市值也同步創高，萬海今日市值正式突破 2000 億元至 2107 億元左右，陽明則來到 1350 億元。

美系外資在最新的報告中指出，由於蘇伊士運河卡船事件衝擊全球供應鏈，加上美國經濟活動復甦、庫存回補需求熱絡，運價持續高漲，看好貨櫃航運後市，預料今年長榮有望賺達 1 個股本，目標價由原先的 60 元一口氣調高至 101 元，重申「加碼」評等。

國內法人則指出，貨櫃航商第一季不僅淡季不淡，甚至有望一季賺贏去年一年，進入第二季後，缺櫃現象未見舒緩跡象，而運河事件再度推漲遠洋線運價，後有傳統旺季將至，運量有望再高於第一季，今年整體貨櫃航運獲利表現，大幅攀高在望。

事實上，目前全球主要航商皆表示貨櫃市場的繁榮現況至少延續至第三季，而就整體產業結構來看，隨著貨櫃海運市場集中度顯著提升、產業秩序改善，法人樂觀看待，即便未來缺櫃效應舒緩，再出現惡性降價競爭的機率仍有限。