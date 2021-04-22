群體免疫有先後 看好美國價值與消費

多款疫苗開發成功、病毒出現突變、部分疫苗可能有效、歐洲爆發第三輪感染，新冠肺炎的消息持續左右全球股市表現。「鉅亨買基金」認為主要已開發國家都將於今年陸續達成群體免疫，報復性消費潮將推升今年經濟成長率，而美國長期公債殖利率將因此再次上揚，並有利價值與消費相關基金表現。

1. 疫苗施打順利，美國離群體免疫最接近

資料來源：Our World in Data，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前全球已經有 2 億人完成新冠肺炎疫苗接種（以輝瑞疫苗為例，須施打完兩劑才是完成接種），而其中超過一半都集中於主要已開發國家，新興市場國家施打進度明顯較慢。而主要已開發國家中，美國完成施打人數佔整體人口比重為 25.7%，英國為 14.9%，歐盟主要組成國大約在 7% 左右，日本則只有 0.6%。按照目前施打進度，美國與英國可望於今年 6 月至 7 月達成群體免疫標準，歐盟將於第四季達成群體免疫，日本時間點則落在今年底或明年初。而各國達成群體免疫的順序，也正是哪些國家能率先回到正常生活的關鍵。

2. 走出疫情衝擊，重傷類股復活中

美國隨著疫苗施打人數的增加，生活也逐漸回到正常狀況。以先前受傷最重的航空業與電影院為例，2020 年 4 月下旬，平均每日搭機人數只有 9.8 萬人，僅為 2019 年同期的 4%；美國電影院票房 3 月下旬至 4 月初，整週票房只有 5,000 多美元，遠低於 2019 年同期的 1.9 億美元。目前美國每日搭機人數與當週電影院票房已經分別回升至 138 萬人與 3,280 萬美元，航空業回到正常水準的 60% 左右、電影院則回到 33%，最壞的情況已經過去。

「鉅亨買基金」預期當美國跨過群體免疫門檻時，不只航空業與電影院，先前受傷害的服務與消費行業都會有顯著成長。

資料來源：TSA、IMDB，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/20。料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 看好美國經濟，美國長期公債殖利率有升高壓力

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國 10 年公債殖利率反應的是對美國經濟成長率的長期預期，當經濟數據持續優於預期時，美國 10 年公債殖利率就會升高。從上圖可看出，美國 10 年公債殖利率近 2 個月變化與花旗美國驚奇指數走勢高度相關。若美國真的於 6 月達成群體免疫，美國經濟數據勢必再度大幅優於原先預期，而美國 10 年公債殖利率就有再次上揚的壓力。我們認為短期美國 10 年公債殖利率可能小幅回落，但年中時將再次升高，而對利率較敏感的科技與成長類股將受到負面影響，看好本就對利率較不敏感且業績爆發的價值與非必需消費類股（較看好非必需消費中之前受傷較深的公司）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別小看美國經濟，消費與價值類股大有機會

我們認為美國 10 年公債殖利率很可能於年中再次升高，成長與價值類股將複製第一季表現。加上目前整體股市風險溢酬較低，建議以消費相關或是美國價值型基金為配置核心。

鉅亨精選基金

>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

>> 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00