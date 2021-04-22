印度新增確診病例逾31萬例 創全球單日病例數新高

據報導，印度在週四 (22 日) 宣布過去 24 小時內，新增了超過 31 萬新冠肺炎確診病例數，創下全球單日新增病例數歷史新高，此外，該國的死亡病例數也創下了歷史紀錄。

數據顯示，印度單日新增確診病例數達到 314835 例，超過了美國 1 月份時單日 297430 例新增病例的歷史新高。此外，新增死亡人數為 2104 人，累計達到 184657 人。根據印度衛生部的數據，印度目前的總確診病例為 1593 萬例。

美國曾是全球受災最嚴重的國家，如今美國的感染率呈下降趨勢，部分原因是積極的疫苗接種。印度衛生部的數據顯示，印度已進行了超過 1.32 億劑疫苗接種，大約覆蓋該國 13 億人口中約 4.8% 的人口。

有數據顯示，截至 4 月 19 日，印度每 100 人中，只有 7.95 人接種至少一劑疫苗，大幅低於美國的 39.56 人。

報導指出，印度疫情的惡化表明，疫情中心如今已經轉移到了發展中國家，變種病毒正帶來更多的威脅，當地醫院負荷滿載，相較已發展國家，當地疫苗也依然缺乏。

去年全國範圍內的防疫封鎖，使印度經濟走向歷史性衰退，如今疫情再度爆發可能使才剛開始復甦的印度經濟再度受到衝擊。

印度評級機構 Care Ratings 在週三再度下修了印度今年的國內生產總值 (GDP) 成長預期，從上個月的 11.2% 下調至 10.2%。