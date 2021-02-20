美國正式重返巴黎氣候協定 G7呼籲推動綠色復甦

G7 國家虛擬高峰會周五 (19 日) 登場，美國也在這天正式重返巴黎氣候協定，加入全球對抗氣候變遷行列。此舉受到科學家和外交人員歡迎，期待拜登政府實現 30 年內大幅減碳的承諾，發揮美國影響力並鼓勵其他國家響應。

在這場由英國主持的領袖高峰會中，G7 國家呼籲強化多邊主義，誓言聯手對抗 COVID-19 病毒和氣候變遷，並推動「綠色復甦」(green recovery)，讓 COVID-19 之後的經濟復甦能為所有人帶來更大益處。

拜登上任首日宣布重返巴黎協定的命令，在 30 天過後正式生效。巴黎氣候協定在 2015 年獲得近 200 國簽署背書，但在前總統川普主導下，美國去年 11 月正式「脫隊」，成為唯一退出的成員國。

拜登承諾 2050 年實現零碳排放，未來美國的氣候議程將由美國氣候大使凱瑞 (John Kerry) 和拜登氣候顧問 Gina McCarthy 聯手推動，兩人將協調法規和國內外計畫，加速推動從化石燃料轉型至乾淨能源。

凱瑞周五出席 G7 虛擬會議，象徵美國正式重返巴黎氣候協定。他誓言將彌補川普退出協定期間美國錯過的時光，並表示，雖然美國和中國在人權和貿易方面有歧異，仍希望促使中國做出有益對抗氣候變遷的事情。英國和義大利大使、聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 等都參與這場會議。

拜登已簽署 10 多道與氣候變遷相關的行政命令，他將在 4 月 22 日舉行全球氣候領袖峰會，預料在會中宣布美國 2030 年減排目標。科學家主張，要在 2030 年之前把全球碳排放量減少一半，才足以避免全球暖化最致命的衝擊。