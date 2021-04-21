中壽微型保險送暖 為弱勢撐起風險防護網

臺灣保險滲透度全球第一，平均每人手握 3 張保單，但對收支平衡困難的弱勢家庭而言，一旦遭逢變故，連緊急醫療費用都無法負荷。中國人壽正視經濟弱勢者的急迫需求，先後與宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台南市政府、台東縣政府合作推動微型保險。

台東縣長饒慶鈴日前指出，與中壽攜手讓縣內為數不少的「散赤人」有了可能是他們人生中第一張保單，幫助弱勢家庭擁有基本保障。藉由微型保險，中壽將保險網絡延伸至東台灣，把「愛與關懷」的企業精神擴及至社會每個角落，開辦至今已納保 6 萬多人、提供保險給付達新台幣 1000 萬元，更連續七年獲得主管機關肯定，致力成為對弱勢最友善的壽險公司。

日前台東一名身障少年在戲水時不慎溺斃，經查為中壽微型保險納保的保戶，中壽作為弱勢族群的堅實後盾，深知他在遭逢突發事故時，經濟陷入困境，心理上更手足無措，中壽同仁第一時間趕赴現場提供協助，陪伴家屬安撫情緒，協助備齊各式文件，縮短理賠申請作業流程，得以在最快時間完成快速理賠，把這筆救急的保險金交付家屬手中，陪伴保戶度過人生難關，其母也決定將喪葬結餘款項捐作公益，讓愛延續人間。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽積極推動普惠金融，透過商品與服務帶來有溫度的保險體驗，從三方面建構社會基本防護網，對於經濟弱勢者，以微型保險協助轉嫁急難發生時的經濟壓力；對於體況弱勢者，不但推出業界首創的身障特定專屬商品，也成為首家失智友善保險公司，提供各項金融友善服務，減低社會醫療負擔；針對偏鄉、中低收入家庭等知識與資訊處於弱勢者，則以金融知識教學提升民眾對理財和保險的認識，讓知識化作翻轉人生的力量。

中壽普惠金融友善作為深獲主管機關肯定，名列金管會「金融服務業公平待客原則評核」壽險業排行前 20%，為少數連二年入選績優的壽險公司，更結合金融保險職能，為偏鄉注入資源，自 2020 年起於花蓮舉辦「金融小學堂」，提供低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭金融知識教學，更長期推動「愛就 GO 319 行動學堂」，培育偏鄉學童儲蓄理財與保障觀念，降低城鄉間金融知識的落差，提升學童知識競爭力，從教育開始翻轉人生。

