翁朝棟：中鋼「大牛變蠻牛」 碳中和趨勢迎來高鋼價時代

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟今 (21) 日出席論壇活動，以傳統綱廠轉型之路為題發表演說，他指出，以股市的話來說，就是從大牛變成蠻牛，就像最近中鋼股價，他也重申，未來面臨碳中和、碳稅碳費下，生產成本將墊高，除了促成高鋼價時代來臨，鋼廠也要加速轉型。

翁朝棟表示，去年是中鋼建廠 49 年來最艱困的一年，經濟因為疫情全部打掉重練，在新的變局裡面，鋼鐵業也必須要思考如何轉型升級，加上未來得面臨碳中和、碳稅碳費等，對傳統產業都是挑戰。

而中鋼本身採取高值化精緻鋼廠、發展綠能產業二大主軸並進，也布局電動車，以及離岸風力發電、太陽能等產業；其中，應用在電動車馬達的超效能電磁鋼片，已供應給福斯、奧迪、特斯拉等車廠採用，並通過通用、保時捷等國際車廠認證。

不過，翁朝棟也坦言，隨著特斯拉到上海設廠，中國鋼廠以及韓國浦項鋼鐵也開始加入供應的競爭行列，但他強調，中鋼除了會持續開拓相關產品外，隨著車廠客戶加速發展電動車，也將迎來商機。

此外，鋼鐵業未來面臨碳中和的衝擊，翁朝棟認為，碳稅碳費、用電大戶、綠電以及再生水等，都會使生產成本提高，這是未來的趨勢，也更須做好產業的升級，生產高附加價值、高獲利的產品。

依照中鋼目標，獲利率 20% 以上的高值化產品，在 2025 年要達整體銷售比重的 10%，2030 年則要達到占比 20%。