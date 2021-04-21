〈美股盤前要聞〉美股期貨漲跌不一 Netflix盤前下跌逾8%

Netflix 第一季訂閱數低於市場預期，盤前跌逾 8%。美股期貨週三 (21 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.05%，標普 500 期貨漲 0.03%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

1. 蘋果發表四大新品

蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，蘋果一口氣推出多項新品，包括新款 iPad 和 iMac、AirTag，以及追加新色的紫色版 iPhone12 等。

AirTag 外觀是類似於冰球小型設備，內建 Apple U1 晶片，支援超寬頻與精確尋找功能，支援 NFC 輕觸，配有喇叭、加速度計和可更換鈕扣電池，還具備防水防塵功能。

另外，12.9 吋 iPad Pro 2021 首採 Mini LED 全新面板技術，具備 8 核心 CPU 和 8 核心 GPU、16 核心神經網路引擎，支援 Thunderbolt 和 USB 4 的傳輸協定。全新的 24 吋 iMac 基本款有 7 核心 GPU、8GB RAM 與 256GB SS。高階版新 iMac 有 8 核心 GPU、8GB RAM 與 256GB SS。

2. Netflix Q1 新增訂閱遠遜預期

Netflix (NFLX-US) 週二 (20 日) 盤後公布第一季財報，由於訂閱人數遠遜於市場預期。該公司將此歸咎於新冠疫情，而非市場競爭，並預期本季新增訂閱人數約 100 萬人，將繼續設法打擊密碼共享。盤前股價下跌 8.54%。

Netflix 第一季營收較去年同期成長 24%，且符合季初的預期，獲利也打敗華爾街共識。

Netflix 第一季新增訂閱僅增加 398 萬人，遠低於市場共識預估的 620 萬和該公司自行預測的 600 萬。本季新增訂閱展望更黯淡，Netflix 預估僅增約 100 萬人，而分析師預測新增 444 萬人。

3. ASML 估全年營收成長 30%

荷蘭半導體設備商 ASML 周三 (21 日) 提高了全年財測，預計今年營收有望成長約 30%，較之前的「兩位數」成長有所提升。公司還表示，預計全年毛利率將在 51-52% 之間。

ASML 周三發布聲明表示，今年首季銷售額達 44 億歐元，優於分析師平均預期的 40.3 億歐元。第一季純益為 13.3 億歐元，較上年同期的 3.906 億歐元大增近 2.5 倍。

執行長 Peter Wennink 表示，由於全球晶片短缺，預計今年的財務表現超過之前的財務指導。

4. 特斯拉中國深夜致歉

特斯拉中國車主出現鬧場風波後，特斯拉遭中國官媒新華社點名，週二 (20 日) 深夜最新，特斯拉中國發表道歉聲明，特斯拉已成立專門處理小組盡力讓車主滿意。

週二深夜特斯拉中國發表最新聲明：「為最大程度彌補車主的不適，以及對其用車體驗及生活等諸多方面的不利影響，我們始終願意盡最大努力與車主主動溝通，用最誠懇的態度尋求解決辦法，堅定履行負責到底的承諾。」

「特斯拉尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合政府各相關部門的所有調查。我們已成立專門處理小組，專事專辦，努力在合規合法的情況下，盡全力的滿足車主訴求，爭取讓車主滿意。」

5. 嬌生 Q1 財報佳

嬌生 (Johnson&Johnson) 周二 (20 日) 美股盤前公布 2021 年第 1 季財報，製藥和醫療設備銷售強彈，幫助推升嬌生 Q1 銷售額與獲利表現。儘管疫苗銷售在 Q1 為嬌生貢獻 1 億美元收入，血栓風波迫使該公司延後向部分國家交貨，甚至遭美國監管單位下令暫緩接種，因此嬌生並未提供全年疫苗銷售預期。

嬌生的新冠疫苗為本季銷售額貢獻 1 億美元收入，但因接種者爆出血栓案例而遭美國監管當局喊停。考慮到暫停接種的不確定性，嬌生並未提供全年的新冠疫苗銷售預期。Wolk 看好疫苗前景，稱一旦針對血栓的調查進展順利，嬌生仍有望在今年上半年交付 1 億劑新冠疫苗。