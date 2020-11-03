台北國賓將申請危老改建 潛在價值受矚

連鎖飯店國賓 (2704-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，董事會也決議將對台北國賓危老改建案提出申請，國賓說明，相關細節仍規劃中，有望在年底前送件，但不便多做說明；由於日前六福 (2705-TW) 旗下位於松江南京商圈六福客棧危老案已通過，市場人士估潛在利益龐大，而台北國賓位於南西商圈中山北路上精華地段，後續改建利益，勢必再度受到關注。

日前六福宣布六福客棧原址將興建總樓地板面積 6000 坪以上、20 層樓以上的商用大樓，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛曾指出，以目前商辦、住宅市場狀況評估，總價值保守估有 60 億元，若市況持續加熱，甚至不排除突破 70 億元，也使此次台北國賓的改建潛在利益，大受關注。

台北國賓於 1964 年開業，館內設有 425 間客房，以日客和國際旅客為主要來客，至今已營業超過 56 年，而館內的 A CUT 牛排館更在今年首度獲得米其林一星評比。

國賓並未對此案多做相關說明，僅表示後細節須等到設計案出爐，預計年底前送件，再依審核流程進行後續計畫。

市場人士認為，市場一般預期跨國旅遊有待 2023 年才會恢復過往水準，台北國賓選在此時申請危老，對業績的影響相對小，也有利強化後續競爭力和提升資產價值，是合理狀況。

國賓今日也公布第三季財報，單季稅後純益 0.95 億元，每股純益 (EPS)0.26 元，終結連 2 季虧損，也是四個季度以來獲利高點，累計前三季獲利轉正達 0.48 億元，每股純益 0.13 元，顯示已脫離疫情衝擊的谷底，隨著餐飲業務和國旅帶動住房業務，營運逐漸回穩。