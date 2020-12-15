〈央行出手降溫房市〉達麗謝志長：土地買盤將轉向都更及危老案

台灣央行啟動四大信用管制措施，降溫炒房熱度，金管會也有動作，達麗 (6177-TW) 董事長謝志長今 (15) 日指出，這波央行信用管制確實正中投機客與投資客的要害，有利房市穩定發展，但預期建商買地將轉向以危老、都更或是政府政策導向的土地為主。

謝志長指出，由於危老、都更或是政府政策導向的土地，不受土地融管制，貸款成數仍可達 8 成。

達麗建設今年在台推出三大案，包括台北的「陽明大苑」、台南的「國家強棒」以及今天開工的台中水湳水湳經貿園區的「創世紀」案，預計明年還有岡山、台南新都心案等四大案上場，預計在市場供給 1600 戶的住宅，短期房市買氣稍微保守，不過長期來說，房市還是看好，尤其是低利、加資金浪潮，剛性需求的自住買盤仍存在。

謝志長也認為，央行的房市信用管制措施，對達麗衝擊不會大，因為達麗鎖定的是自住客群，推出 2-3 房的住宅，這些剛性需求是永遠不敗的市場支撐力。同時，看好產業聚落形成後創造的住宅需求，包含台中與台南。

謝志長說，達麗著眼於市場剛性需求，預估台灣房市會有 3-5 年的榮景，而未來幾年，達麗預估在台平均一年要推案 150 億元。

至於達麗進軍美國，總銷金額 45 億元的西雅圖首個住宅案，受疫情影響，工期落後約半年，預計 2021 年上半年完工，但相對看好美國總統選舉落幕、新冠肺炎疫苗問市後所帶動的買盤。