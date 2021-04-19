調查：多數日企認為第四波疫情勢必到來 估高峰落在5月左右

根據《路透社》的最新調查，多數日本企業認為日本一定會出現第四波疫情、並且在 5 月左右達到高峰。有近 6 成的受訪企業認為營收將出現負面影響。

路透社 19 日 (週一) 報導，依照該媒體針對日本企業所實施的調查，有大多數認為與新冠肺炎 (COVID-19) 相關的第四波疫情將無法避免，半數以上估計在 5 月左右就會到來。

日本在七大工業國集團 (G7) 當中，新冠疫苗的接種進度最為落後。日本企業為此，也可能再度面臨營收減少的窘境。

路透社的該項調查是在 4 月 2 日至 13 日之間實施，共向 482 家企業發送問卷，約有 238 家企業回覆。

日本近來疫情發展，以大阪為主屢創單日新高紀錄。有 96% 的企業認為第四波的疫情即將到來，當中又有 65% 認為這波疫情會在 5 月左右到達高峰。

日本在截至 4 月 15 日，只大約有 185 萬人完成疫苗接種。負責日本疫苗接種業務的河野太郎行政改革擔當大臣表示「從 5 月開始將可全面展開疫苗施打。」企業在問卷回達提到疫情將於 5 月左右達到高峰，從某個角度來看也可能是對疫苗接種的普及抱持期待。

不過也有意見認為「由於變種疫苗的增加，疫苗供給速度有被擊敗的可能」、「不光疫苗接種腳步過慢，還有今後人的移動可能因為奧運賽事增加，海外人潮的湧入也可以預見。」有各種懸念出現。

在有關第四波疫情對於營收所帶來的影響方面，11% 認為會出現相當程度的下滑、48% 認為會有微幅下滑，共有 59% 的企業認為將帶來負面影響。