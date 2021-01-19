調研：至2030年美國電動車占比預期將飆升至26%

根據市場研究公司 MarkLines 的報告，預期到 2030 年，電動車在美國汽車市場中的比例將大幅成長至 26%。對此，南韓電動車電池製造商積極進軍美國設廠，以奪得商機。

報導中指出，美國總統當選人拜登計畫至 2030 年，將美國電動車充電站的數量增加至 50 萬個，並推動零碳的電動巴士來取代柴油巴士。此外，拜登也計畫將有 300 萬輛公共車輛替換為電動車，並獎勵綠能汽車製造商和個人。

對此，MarkLines 預期，在美國汽車市場中，電動車的占比將從 2020 年的 4.9%，於 2030 年大幅上升至 26%。

面對美國電動車市場的巨大商機，南韓電動車電池製造商也積極進行部署。近期由 LG 化學拆分出來的 LG Energy Solution 目前在美國密西根州設有電池廠，每年的電池產量為 5GWh。

此外，LG Energy Solution 也於 2019 年與通用汽車成立了 Ultium Cell，該合資公司在俄亥俄州設有新電池廠， LG 能源 Energy Solution 和通用汽車計劃共同投資 2.7 兆韓元，使該廠年產能達到 30 GWh。

另一方面，南韓 SK Innovation 則在美國喬治亞州設有電動車電池廠，產能為 9.8 GWh，並計畫將在今年上半年開始試產，隨後於明年進行量產。該公司在喬治亞州也有另一座電池廠，產能為 11.7 GWh，計劃於 2023 年初開始量產。

專研於電池和電動車產業的凱恩能源研究 (Cairn Energy Research Advisors) 曾在報告中表示，全球電動車銷量有望在 2021 年躍升 36%，並首次突破 300 萬輛。

凱恩能源研究董事 Sam Jaffe 認為，將引起電動車需求的兩個最大因素是歐洲和中國的市場。數據顯示，中國已經是世界上最大的電動車市場，去年該國生產出 100 萬個電動車型。