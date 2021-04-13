調查：英國經濟有望在2022年恢復至疫情前的水準

據路透社最新的調查顯示，英國經濟將有望在明年中旬左右恢復至疫情前的水準。此外，經濟學家也指出，隨著 2021 年疫情相關就業補助接近尾聲，今年的失業率恐將達到 6.2% 的高點。

儘管英國曾經是歐洲地區新冠肺炎死亡病例數最高的國家，但是迅速的疫苗接種和感染率下滑，使得英國得以從週一開始重啟非必要的零售商店營運。

英國去年經濟萎縮創下三個多世紀以來最嚴重，但是針對 70 位經濟學家進行的調查顯示，英國今年經濟將有望成長 5.0%，並在 2022 年成長 5.5%。

調查中也顯示，由於政府鼓勵民眾待在家中，英國服務業低迷，英國第一季經濟預期將萎縮 2.3%。不過，隨著封鎖措施逐步放寬，第二季經濟預期成長 3.5%，而第三季則將成長 3.0%。

Capital Economics 經濟學家 Paul Dales 表示：「有越來越多的跡象表明，第三次防疫封鎖對經濟的影響已經開始消退。我們堅持相對樂觀的看法，即經濟的重新開放和疫苗接種，將使英國 GDP 在明年恢復疫情前的水準。」

英國財政部長 Rishi Sunak 曾在上個月表示，預期經濟將在 2022 年中期就能恢復到疫情前的水準。

根據 Accenture 針對全球 12000 家製造商和服務提供商進行的調查顯示，有 68% 的英國企業的經濟活動預期將會增加，另有 11% 的企業則預期下降。

英國經濟活動預期增加和減少的企業比例淨差值為 57%，創下 2015 年 6 月以來的新高，高於 10 月份調查時的 34%，也高於美國、日本和歐洲企業。