〈陸港盤後〉美股走弱 A股三指數反彈無力收黑

受到美股回檔影響，週二 (20 日)A 股三大指數開低狹幅震盪。早盤汽車、智慧駕駛等類股走揚，醫美、景點旅遊等類股則下滑，在沒有權值股的帶領下，指數在平盤附近震盪。

之後白酒類股上漲，一度拉升 A 股翻紅，不過上證接近 3500 點整數關卡時出現賣壓，指數再度拉回整理並翻黑。今日滬深兩市成交金額維持前一個交易日的強勢，保持在 8000 億人民幣之上，滬深兩市成交金額達 8456 億人民幣，略減 160 億人民幣。

港股方面，美股下滑，亞股普遍出現賣壓，拖累港股開低，不過受到 A 股翻紅的刺激，港股也跟隨翻紅走高。不過恒指 29000 點之上的賣壓仍重，使得恒指漲幅受限，加上科技類股走勢偏弱，也限制恒指上漲動力。

網科類股普遍走軟，阿里巴巴 (9988-HK) 曾經持股的公司遭到主管機關反壟斷調查，負面消息影響股價下滑 1.6%。百度 (9888-HK) 預期未來三～五年向百萬輛汽車供應自駕系統，但股價下挫 2.6%。而宣布增資及舉債的美團 (3690-HK) 股價上漲逾 1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.13%，報 3472.94 點；科創 50 指數下跌 0.65%，報 1290.5 點；深證成指小跌 0.11%，報 14101.9 點；創業板指小跌 0.09%，報 2896.11 點。恒生指數小漲 0.1%，報 29135.73 點、恒生科技指數下滑 0.4%，報 8311.69 點。

北向資金進出方面，週二北向資金賣超人民幣 4.97 億元，其中滬股通買超人民幣 6.81 億元，深股通賣超人民幣 11.78 億元。

法人觀點

國泰君安認為，短線上證 3500 點附近是壓力區，大致上上證是處於區間震盪行情，現在處於壓力的位置上。操作上，國泰君安建議避免追高殺低，以逢低佈局為主。可以繼續關注第一季業績預期較佳的類股，如白酒、有色金屬等周期股，及景氣度較高的半導體、電子、計算機等高科技族群。題材方面，無人駕駛和智慧汽車及旅遊等方向都是不錯選擇。