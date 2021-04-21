〈新股IPO〉中國軟體新兵赴美掛牌 訊鳥軟件首日大漲逾50%

提供客服機器人服務的中國訊鳥軟件公司 (Infobird) 成為最新一家在那斯達克交易所掛牌的公司，周二 (20 日) 掛牌首日上漲逾 50%，在當天一片低迷的美股中，是漲幅最大的個股。

訊鳥軟件 (IFBD-US) 以每股 4 美元募集到 2500 萬美元，估值為 1.01 億美元。該股周二以每股 7 美元開盤，盤中一度暴漲 181%、漲到 11.25 美元後漲停，恢復交易後漲幅收斂，終場上揚 50.75%，報每股 6.03 美元。

訊鳥軟件提供以人工智慧 (AI) 為基礎的軟體即服務 (SaaS)，主力客戶為金融業客服中心，目前也逐漸把業務拓展到教育、公共服務、醫療保健和消費用品等領域。

最近募資額低於 2500 萬美元的公司，掛牌首日大多交出不錯的表現，除了訊鳥軟件。中國聯代科技 (UTME-US) 兩周前在美國上市，首日飆漲 875%，主要服務亞洲和拉美顧客的美國 Esports Technologies(EBET-US) 上周掛牌，第一天也大漲 507%。美國 Toika Media Group(TRKA-US) 是少數例外，掛牌第一天跌破發行價。

相較之下，一些募資金額龐大的個股，掛牌首日表現相對黯淡。

訊鳥軟件在截至 2020 年 6 月為止的六個月期間，淨利 1600 萬美元，營收 620 萬美元，而 2019 年同期淨利 200 萬美元、營收 940 萬美元。