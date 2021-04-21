AirTag推出即遭疑有壟斷之嫌 同業Tile籲參議院應介入調查

蘋果 (AAPL-US) 美國當地周二 (20 日) 推出市場盛傳已久的 AirTag，旨在幫助用戶追踪遺失的物品，不過，周三即將舉行的參議院反壟斷聽證會，AirTag 可能也成為競爭對手挑戰的焦點。

蘋果表示，AirTag 只要裝上鑰匙或其他物品上時，將能與蘋果設備連結，幫助用戶找到遺失物。這使銷售藍牙防丟器材十多年的美國 Tile 公司立即向議員抗議，聲稱蘋果的隱私政策將使 Tile 的產品處於不利地位。

Tile 執行長 CJ Prober 發表聲明表示，美國立法者應在針對蘋果進入追蹤器產品市場進行審查，Tile 也將出席聽證會作證。

Prober 表示：「只要是公平競爭我們一切歡迎，不幸的是，蘋果過去充分利用其平台優勢，不公平地限制其他同業產品，因此我們對此表示懷疑。」

蘋果表示，近期已參照蘋果隱私政策，向第三方追蹤器開發人員開放 iPhone 系統權限。

周三的聽證會由參議院司法委員會反托辣斯小組主持，重點將聚焦於依賴蘋果、谷歌 (GOOGL-US) 軟體商店的第三方開發人員所面臨的競爭問題。

蘋果、谷歌高層將作證，除了 Tile 外，Spotify (SPOT-US) 、Match Group (MTCH-US) 的高層也將出席作證，兩家企業都批評蘋果要求使用 Apple Pay 並支付銷售佣金的政策。

Tile 的焦點則集中在蘋果的隱私政策，以及 Tile 是否具有與 AirTag 相同的 iPhone 和進入系統權限。