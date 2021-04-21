〈美股盤後〉全球新冠疫情惡化 蘋果新品連發 四大指數齊黑

週二 (20 日) 全球新冠疫情惡化，印度疫情失控，美債殖利率走跌，企業財報消息未能提振美股，蘋果春季發表會也未能激勵其股價，能源、金融股領跌，航空股墜落，四大指數全部收黑，道瓊跌逾 200 點，費半指數跌逾 1.5%。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 於基建計劃聽證會上稱，美國完全依賴中國和台灣地區的半導體製造，美國正面臨著國安危機。

美國總統拜登已與兩黨磋商，試圖尋求為其基建計劃取得支持，但尚未有實質性進展。週二消息人士證實，拜登新一輪經濟復甦計畫預計將耗資超過 1 兆美元，其中包括延長兒童稅收抵免。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，儘管美國經濟復甦改善，聯準會多數官員認為要等到 2024 年才會升息，

地緣政治方面，中國國家領導人習進平博鰲亞洲論壇 2021 年年會開幕式上發表演說，習進平呼籲建立世界新秩序，警告美國切勿頤指氣使或在貿易上脫鉤。

非洲國家查德 (Chad) 總統德比 (Idriss Deby Itno) 在北部指揮政府軍與叛軍的戰爭中受傷後身亡，由兒子 Mahamat Kaka 擔任臨時總統。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.42 億例，死亡數突破 297 萬例，美國累計確診超過 3177 萬例，累計死亡數超過 56.8 萬，印度累計確診超過 1532 萬例，巴西累計確診 1397 萬例。

印度單日確診數持續超過 27 萬人，創下歷史新高，印度總理莫迪週二表示，該國目前正在與第二波新冠疫情做鬥爭，但全國封鎖為最後手段，應盡量避免。東京奧運即將舉行之際，日本疫情升溫，東京跟大阪恐將再度進入緊急狀態。

週二 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 256.33 點，或 0.75%，收 33,821.30 點。

標普 500 指數下跌 29.78 點，或 0.72%，收 4,133.50 點。

那斯達克指數下跌 128.50 點，或 0.92%，收 13,786.27 點。

費城半導體指數下跌 49.56 點，或 1.56%，收 3,121.43 點。

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅，公用事業、房地產和必需消費品板塊領漲，能源、金融和非必需消費品板塊領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.28%；臉書 (FB-US) 上漲 0.14%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.11%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.19%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 4.13%；Nike (NKE-US) 下跌 4.12%；高盛 (GS-US) 下跌 3.27%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 0.75%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.48%；IBM (IBM-US) 上漲 3.79%。

費半成分股全部收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.76%；美光 (MU-US) 下跌 1.05%；AMD (AMD-US) 下跌 2.27%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.46%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.24%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.37%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.28% 至每股 133.11 美元。蘋果於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，新款 iPad、AirTag 接連問世外，蘋果還推出改用自家晶片的新一代 iMac，追加推出紫色版 iPhone 12 及 iPhone 12 mini。

蘋果追加推出紫色版 iPhone 12 及 iPhone 12 mini (圖片：蘋果)

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.61% 至每股 718.99 美元。特斯拉遭中國官媒新華社點名後，特斯拉中國發表道歉聲明，將成立專門處理小組盡力讓車主滿意。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.33% 至每股 166.48 美元。歐盟衛生監管機構歐州藥品管理局認為嬌生疫苗的好處優於缺點，建議嬌生在包裝上標註警語，該產品可能造成罕見的血栓副作用，嬌生週二宣布將繼續在歐洲推出其新冠疫苗。

美國聯合航空 (UAL-US) 下跌 8.53% 至每股 50.30 美元。該公司首季的淨虧損高達 24 億美元。

Netflix (NFLX-US) 收黑 0.88%，盤後其股價暴跌逾 10%，該公司盤後公布最新財報，首季新增訂閱戶為 398 萬戶，遠遜預期。

華爾街分析

投行 Wedbush 估計，新款 iPad 推出後，被壓抑的需求將在未來幾季釋放出來，這給蘋果業績吹起另一陣順風。

投行 Janney Montgomery Scott 稱，美股存在泡沫，可能容易受到未來更高波動的影響，然而，並沒有看到有利於之前長期高點的技術訊號，換句話說，做好盤整的準備，但這不是牛市的終結。

Ally investments 高級投資策略師 Callie Cox 表示，目前市場有些緊張，可能會看到股市或漲或跌一小步，這很正常，預計市場一旦出現下跌，就會出現逢低買入的狀況。