張忠謀演講、蘋果新品發表、3月外銷訂單 本周大事預告

台積電創辦人張忠謀將在本周三出席論壇，並以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題演講，蘋果預計在台灣時間周三凌晨 1 點舉辦今年首場發表會，三大新品可望亮相，經濟部也將公布 3 月外銷訂單，挑戰連 13 紅，以下為本周大事預告：

張忠謀睽違一年半再度公開演講 外界引頸期盼

台積電創辦人張忠謀在半導體產業歷練數十載，曾在 2019 年 11 月台積電員工運動大會時，公開指出「現在已經不是一個安寧的世界，台積電將成為地緣戰略家的必爭之地」，如今看來，更讓外界敬佩其遠見。

張忠謀此次將以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題，與外界分享過去數十年，台灣半導體產業具備何種優勢，帶動整體產業鏈蓬勃發展，及如何維持優勢，面對現今地緣政治的風險，演將內容更讓外界高度期盼。

蘋果擬推三大新品 台灣時間 21 日凌晨 1 點首亮相

蘋果預計在台灣時間 4 月 21 日凌晨 1 點舉辦今年首場發表會，邀請函圖像暗示至少 3 款新品將問世，包括新款 Apple Pencil、iPad Pro 以及首款 AirTag，其中，12.9 吋新款 iPad Pro 擬採用最新 Mini LED 顯示技術，可提高螢幕對比、圖像更明亮多彩，與邀請函上的圖像相呼應。

其餘產品包括蘋果真無線降噪耳機 AirPods Pro、五年來未更新的 MacBook Pro，以及近十年來未更新的 iMac，也都是蘋果春季發表會可能會出現的新品之一。

3 月外銷訂單上看 560 億元 可望連 13 紅

經濟部統計處將在周二公布 3 月外銷訂單，受惠需求強勁、去年基期較低，3 月外銷金額估達 545-560 億元，可望續創歷年同期新高，寫下連 13 紅，第一季也將創同期高，金額估達 1498-1513 億美元，季減 11.8-11%，年增 43.7-45.1%。

Touch Taiwan 智慧顯示器展登場 Mini/Micro LED 吸睛

2021 Touch Taiwan 智慧顯示展在周三至五 (21-23 日) 登場，台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 理事長暨友達總經理柯富仁指出，今年將鎖定 Mini/Micro LED 下世代顯示技術應用，實體展會更鎖定智慧顯示、智慧製造、先進設備、工業材料、新創學研五大主題，可望吸引 3 萬人參展。

隨著近期面板產業熱絡，Mini/Micro LED 除了過去集中技術發展、應用展示外，今年也將朝實際量產階段邁進，以友達為例，今年 Micro LED 可望進入實際量產階段，首波鎖定與韓系廠商推出的大尺寸 Micro LED 拼接電視。

2021 年科睿唯安全球百大創新機構頒獎 劉揚偉將現身

專業資訊服務業者科睿唯安 (Clarivate) 年初發表 2021 年全球百大創新機構報告，台灣業者表現優異，排名高居全球第三，創下歷史新高，並在周二 (20 日) 舉辦頒獎典禮，鴻海董事長劉揚偉也將現身出席。

今年入榜的五間台灣機構，包括工研院 (ITRI)、鴻海、廣達、華碩和金寶。