〈財報〉製藥、醫療設備銷售強彈 嬌生Q1財報佳 但未公布全年疫苗銷售預期

嬌生 (Johnson&Johnson) 周二 (20 日) 美股盤前公布 2021 年第 1 季財報，製藥和醫療設備銷售強彈，幫助推升嬌生 Q1 銷售額與獲利表現。儘管疫苗銷售在 Q1 為嬌生貢獻 1 億美元收入，血栓風波迫使該公司延後向部分國家交貨，甚至遭美國監管單位下令暫緩接種，因此嬌生並未提供全年疫苗銷售預期。

財報發布後，嬌生 (JNJ-US) 股價周二早盤小幅開低，隨後於盤中彈升逾 2%，截稿前暫報 166.77 美元。

嬌生股價日線圖 (圖：Google)

Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

銷售額：223.21 億美元，年增 7.9%，優於於 Refinitiv 平均預期的 219.8 億美元

淨利：61.97 億美元，年增 6.9%

稀釋後 EPS：2.32 美元，年增 6.9%

Q1 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

調整後淨利：69.24 億美元，年增 12.5%

調整後 EPS：2.59 美元，年增 12.6%，優於 Refinitiv 平均預期的 2.34 美元

(圖：嬌生財報)

按業務來看，受惠於多發性骨髓瘤藥物 Darzalex 和喜達諾注射液 (Stelara) 銷售，製藥部門營收 121.99 億美元，年增 9.6%，為本季營收主要驅動力。

負責銷售露得清洗面乳、李施德霖漱口水的消費性產品部門營收報 35.43 億美元，年減 2.3%。嬌生解釋，考慮到去年疫情爆發時，人們大量囤積非處方藥 (OTC) 庫存，故將本季銷售表現與去年同期作比較並不適宜。

醫療設備部門營收 65.79 億美元，年增 10.9%。嬌生財務長 Joseph Wolk 表示，亞太地區的設備業務在本季反彈 70%，其他地區也將在未來幾季取得顯著進展，看好醫療設備業務持續改善。

Wolk 也表示，相較於去年疫情爆發時，三大業務表現已更加健康。發布財報之際，嬌生將股息調升 5%，自每股 1.01 美元增至 1.06 美元。

2021 全年財測：

銷售額：介於 906 億美元至 916 億美元間，此前預期為 905 億美元至 917 億美元

調整後 EPS：介於 9.42 美元至 9.57 美元之間，範圍較此前的 9.40 美元至 9.60 美元收窄，華爾街平均預期為 9.50 美元

嬌生疫苗鬧血栓風波

嬌生的新冠疫苗為本季銷售額貢獻 1 億美元收入，但因接種者爆出血栓案例而遭美國監管當局喊停。考慮到暫停接種的不確定性，嬌生並未提供全年的新冠疫苗銷售預期。

嬌生科學長 Paul Stoffels 於財報電話會議中表示，希望藉由讓民眾意識風險，並訂定明確診斷和治療方針，來重振人們對於嬌生疫苗的信心。

財務長 Joseph Wolk 也表示，該公司正在和美國監管機構合作，確保當局有足夠資訊決定是否放行使用嬌生疫苗，預計當局最快本周末作出決定。美國疾病預防與管制中心 (CDC) 本周五 (23 日) 將舉行會議評估嬌生疫苗。

Wolk 看好疫苗前景，稱一旦針對血栓的調查進展順利，嬌生仍有望在今年上半年交付 1 億劑新冠疫苗。