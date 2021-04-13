華為將斥資10億美元研發電動車 稱自駕技術已優於特斯拉

華為周一 (12 日) 表示，將投資 10 億美元研發自動駕駛和電動車技術，以與特斯拉、小米在全球最大電動車領域一較高下，並認為其自駕技術已優於特斯拉。

華為副董事長徐直軍表示，華為的自駕技術已經在某些領域超越特斯拉，例如能讓汽車在沒有人工干預的情況下行駛超過 1000 公里。

華為其中一位輪值董事長表示，該公司將首先與北汽集團 (BAIC)、長安汽車和廣汽集團三家車商合作，生產以華為為子品牌的自駕車。

徐直軍表示，智慧汽車業務部門是華為最積極投資的領域之一，預計今年將在汽車研發投資超過 10 億美元。

徐直軍說，中國每年增加 3000 萬輛汽車，且持續成長當中，即便僅以中國市場為主，不拓展海外市場，每輛汽車若平均能賺到人民幣 1 萬元，對於華為而言已經是很大一筆生意。

受到美國禁令影響，華為正在極力擺脫手機、晶片製造、5G 領域的阻礙，拜登上任後更考慮加強半導體、關鍵技術的競爭，並發展其他新興領域，諸如智慧農業、醫療保健與電動車等。

研調 Canalys 預估，由於消費者喜歡綠能汽車且購買成本下降，今年中國的電動車銷量有望成長超過 50%。

目前已有車廠採用華為車用技術，例如搭載華為資訊娛樂系統的賓士轎車，華為也正與北汽藍穀新能源等中國企業合作開發智慧汽車系統。華為表示，預計與中國電動車廠合作開發的首款 Arcfox α SHBT 將於 4 月的上海汽車展中亮相。

特斯拉、蔚來汽車 (NIO-US) 小鵬汽車 (XPEG-US) 、多家傳統車廠，甚至是蘋果與小米等都正爭奪中國這個全球最大、成長最快的電動車市場。