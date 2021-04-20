住宅火險投保率不到4成 金管會呼籲投保注意四大權益

近日全台各地火災頻傳，金管會今 (20) 日表示，我國住宅火險投保率至今不到 4 成，金管會呼籲民眾投保，並提醒民眾對於住宅發生火災、爆炸等事故所致財產損失或依法應對第三人負賠償責任，均可透過投保住宅火災保險移轉風險，只是在投保及申請理賠時要注意保險金額等四大權益。

據金管會統計，我國 2019 年的住宅火險投保率為 34.5%、2018 年 34%、2017 年 33.1%；投保金額分別為 019 年的 2.2 億元、2018 年的 2.17 億元、2017 年的 1.98 億元。

由於住宅火險投保率至今不到 4 成，金管會表示，從去 (2020) 年起，住宅火災保險已新增住宅颱風及洪水災害補償，以及增加住宅火災額外費用補償的保障範圍，以提供民眾更完善的住宅保險保障；為保障居家財產安全，審視自身需求投保住宅火災保險是相當重要的事。

金管會也特別呼籲，民眾在投保及申請理賠時，應注意四大權益：

一、 保險金額與承保範圍：

金管會表示，由於保險金額將直接影響理賠金額的高低，且部分危險事故需事前特別約定方可納入承保範圍，因此消費者在投保前，應預為瞭解投保保險金額是否足夠，並審視契約條款所定承保範圍、不保的危險事故及動產等內容，以避免未來申請理賠時衍生不必要的金融消費爭議。

二、 使用性質變更：

由於「住宅火災保險」所保障建築物的使用性質種類為「住宅」，若民眾的住宅有營業行為，投保前應向產物保險公司說明保險標的物的使用情形。倘投保後有使用性質的變更，亦應主動向保險公司說明，若非屬住宅火災保險的承保範圍，即應投保商業火災保險，以確保自身權益。

三、 額外費用的賠償：

火災發生後，通常需進行清理程序，且往往需耗費一段時間進行修復工作而暫時無法居住，危險事故發生後所支出的「清除費用」、「金融信用卡及證件重置費用」、「臨時住宿費用」、「租屋仲介費用」、「搬遷費用」及「生活不便補助金」等也在理賠範圍內，保戶可提出相關理賠申請。

四、 住宅颱風洪水災害補償的保險保障：

颱風洪水發生後，如建築物的淹水高度已達 50 公分，符合「水災災害救助種類及標準」的住戶淹水救助時，民眾即可檢附理賠申請書向保險公司申請理賠，無須另檢附損失清單，經保險公司查證屬實者，保險公司將依各區賠償限額予以賠付。

金管會提醒，由於各家保險公司所設計住宅火災保險保障內容不盡相同，在投保前，要先瞭解契約條款的各項內容，如有任何不清楚之處，除了可透過保險公司的免付費電話詢問以外，亦可至財團法人保險事業發展中心建置的「保險商品資料庫資訊系統」查詢相關資訊。