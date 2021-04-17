一周漲470%！狗狗幣大漲造就百萬富翁 專家憂將泡沫化

狗狗幣周五 (16 日) 飆漲，漲幅最高超過一倍，網路交易平台 Robinhood 一度當機。在加密貨幣平台 Coinbase 上市消息助長下，狗狗幣過去七個交易日漲幅累計達到 470%，讓幣圈專家憂心泡沫化即將到來。

熱愛狗狗幣的馬斯克周四推文「狗狗在月球上汪汪叫著」(Doge Barking at the Moon)，呼應幣圈形容加密貨幣漲到月球去的術語「to the moon」。

取自推特

狗狗幣的幣面符號是一隻可愛柴犬，充滿濃濃的惡趣味，主要用於打賞，2013 年底開始匯聚人氣，現在規模已經不可同日而語，以市值超過 400 億美元在加密貨幣市場躍居要角。

狗狗幣本周三剛突破 0.1 美元，而根據 CoinGecko 最新報價，狗狗幣報 0.3509 美元，24 小時內漲幅約 50%，盤中一度飆漲 110%。過去七個交易日漲幅為 471.6%，一年來漲幅達 180 倍。

取自 CoinGecko

Robinhood 周四表示，投資人大買狗狗幣一度讓平台當機，到美東下午 4 時許的 24 小時裡，一共有價值 680 億美元的狗狗幣易手，是去年 6 月以來最大規模。有 Reddit 用戶在平台上宣告狗狗幣讓自己成了百萬富翁，附圖顯示帳戶餘額超過 108 萬美元。

特斯拉、Paypal 納入比特幣支付，加上金融機構磨拳擦掌進軍，讓加密貨幣朝主流化邁進一大步，本周三 Coinbase 上市更炒熱投資人情緒，比特幣和以太幣雙雙漲上新高。

然而，隨著比特幣市值超過 1 兆美元，且包括狗狗幣在內等所謂的替代幣 (altcoin) 總市值膨脹到 2.25 兆美元，讓專家擔心加密貨幣市場泡沫即將爆裂。

CUNA Mutual Group 首席市場策略師 Scott Knapp 說：「現況讓我想起網路泡沫的那段日子。我們知道某件大事就要發生，眾多投資人熱情追逐，催生了泡沫。狗狗幣會不會是加密貨幣時代的 Pets.com(網路股倒閉的知名例子)？」

Altocoinbuzz.io 創辦人 Shashwat Gupta 說，一些沒有基本面的代幣，例如 Cardano 和 Polkadot 本周也上漲，但它們還沒有吸引多少使用者。