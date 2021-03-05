獨行俠老闆開放狗狗幣買門票 基金經理人：惡搞不該當真

加密貨幣投資公司 Galaxy Digital 的創始人 Michael Novogratz 周四（4 日）再次展現對比特幣（Bitcoin）的熱愛，不過卻看衰狗狗幣（Dogecoin）。

Novogratz 長期看好加密貨幣，預測比特幣價格在將年底前達到 10 萬美元。但卻對同為億萬富翁的獨行俠隊（Dallas Mavericks）老闆 Mark Cuban 開放球迷用「狗狗幣」（Dogecoin）購買門票與周邊商品的決定感到疑惑。

Mark Cuban 周四（4 日）宣布開放使用狗狗幣，並稱讚加密貨幣的娛樂與教育價值。

Novogratz 接受彭博採訪時表示：「我們應該要引導人們到最安全又最好的東西上，而不是這種搞笑的貨幣。我認為 Mark 在這點（開放狗狗幣交易）上犯了錯，他明明就有 15 種不同的門票費用支付方法。」

狗狗幣的由來是始於 2013 年一隻微笑柴犬的迷因梗圖 (meme)，然而當初的玩笑，如今卻成為市值超過 60 億美元的數位貨幣。

Novogratz 表示，相信狗狗幣的年輕投資者面臨的風險最大。

不過他卻重申自己對 DeFi 、 Luna coin 等其他加密貨幣的信心。至於比特幣，他則表示，即使今年價格沒能達到 10 萬美元，明年也可能達成，並且說比特幣與其他數位貨幣已成「一種機構資產類別」，而且銀行也「一頭熱」地試圖跨入數位貨幣市場。

Novogratz 說：「人們對比特幣真實性存有的疑慮已經消失，目前全球每家機構皆投身其中，因此，這是一種資產類別，我們對比特幣也重新定價。」

Novogratz 認為，美國總統拜登提名了解區塊鏈和比特幣的 Gary Gensler 擔任美國證券交易委員會 (SEC) 主席 ，將對數位貨幣產業有所助益。

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