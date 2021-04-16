狗狗幣持續瘋漲 土耳其禁加密貨幣交易 比特幣轉弱

土耳其當局周五 (16 日) 宣布，自 4 月 30 日起禁止使用加密貨幣直接或間接購買商品或服務，此舉衝擊整體加密貨幣市場，造成比特幣由高點下挫。

台北時間周五下午 14:20，比特幣價格跌至 61311 美元，24 小時跌 3.1%，較今日高點 63850 美元，跌約 2500 美元。

(圖表取自 Coindesk)

在比特幣領跌之下，其他貨幣也普遍下滑，連今日表現一騎絕塵的狗狗幣漲勢都略受到壓抑。

狗狗幣今日上午持續瘋漲，再寫歷史新高，最高升至 0.298 美元，單日漲幅突破 100%，但隨著下午市場氣氛轉弱，價格回落至 0.2465 美元，但仍有 80% 以上的 24 小時漲幅。

土耳其央行一周前要求調查加密貨幣持有情況，當局今發布命令，禁止透過加密貨幣進行交易，但新規並未提及存款部分，預計還將進一步解釋。

土耳其上個月開除原任央行總裁 Naci Agbal，並導致里拉急貶 15%，匯率轉為不穩定。根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 數據，這帶來土耳其加密貨幣交易量急增。從 2 月初到 3 月下旬，交易量達到 2180 億里拉，遠高於 2020 年同期的 70 億里拉。

分析師指出，比特幣由於脫離政府和中央銀行的職權範圍，已經成為當地極具吸引力的避險工具。土耳其 3 月的通膨率到達 16.19%，遠超過央行 5% 的目標。