供五停二限水上路 營建署：今年底日供8.6萬噸再生水

新竹、苗栗、台中、北彰化部分地區 80 萬戶今 (6) 日啟動「供五停二」民生限水，周二、三停水的工業區則有竹南科學園區、廣源科技園區。對於再生水廠推動進度，內政部營建署表示，目前高雄鳳山、台南永康等示範案已投入供水，估今年底前每日可達 8.6 萬噸。

位於甲區的竹、苗、中、彰民眾共計 80.4 萬戶，今天起實施供五停二限水措施，設有專管的科學園區、工業區此波無須實施分區限水，但必須節水 15%，而苗栗竹南科學園區、廣源科技園區逢周二、三須停水；周四、五停水的則有苗栗竹南、頭份工業區。

對於外界質疑再生水進度，營建署說明，6 座再生水示範案中，目前已有鳳山、永康等案供水，加計今年底前臨海案，每日可達 8.6 萬噸再生水。

營建署指出，再生水要視地方政府推動案件的積極態度，以及企業的使用意願，明年安平案將供水，台中福田、桃園桃北已簽訂用水契約，預計於今年辦理招商。

此外，營建署將再新增 5 處再生水廠，其中，台中水湳、台南仁德預計於近期簽訂用水契約；另 3 案持續媒合中。

營建署強調，只要需水端確定，內政部、經濟部、科技部將與地方縣市政府通力合作，擴大再生水推動，希望再生水能夠成為抗旱救命水，協助國人及產業度過缺水難關。