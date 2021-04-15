台積電擬與奇美實業交換再生水 最快5月簽約

國內缺水惡化，有立委提出，政府能否開放讓半導體廠商與傳產業者交換用水，以提升水資源使用效率，營建署今 (15) 日透露，台南仁德再生水廠已有初步規劃，擬讓晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 南科廠與 ABS 樹脂供應商奇美實業交換再生水，最快 5 月簽署契約，此案將成台灣半導體界首例，未來其他公司也可循此模式交換用水。

立委吳怡玎今天於立院質詢時指出，接獲許多竹科廠商反應，目前雖然有再生水因應，但半導體製程用水要求很高，業者反而希望能換水使用，因此，政府是否應綜合考量，跨部會協調盤點不同產業別的廠商，透過自來水、再生水交換的方式，來增加用水來源並降低成本，廠商須負擔水費的價差。

營建署長吳欣修坦言，再生水的三級處理，若要供給台積電先進製程用水，的確還有一段差距，目前的做法是由南科進行最後一道處理，但缺點就是拉管拉太長。

吳欣修表示，營建署正尋求第二個模式交換用水「替代履行」的方式，也就是說，廠商可以使用自來水，但必須繳再生水的價格。交換用水措施牽涉範圍複雜，溝通不易，須透過內政部、科技部、各管理局等進行跨部會協商。

營建署官員說明，台南仁德再生水廠已有初步的換水規劃，奇美實業的自來水擬提供給台積電南科廠使用，奇美實業則改使用再生水做為部分水源，雙方預計 5 月就會簽訂契約，不過，這並非兩家廠商之間的契約。

營建署規劃，台積電與奇美實業的再生水替代履行模式，將會透過台南市政府分別簽署契約，首先是奇美與南市府簽訂用水契約，其次則為南市府與台積電、南科管理局簽訂水源供應交換契約。