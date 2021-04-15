兩黨合作試水溫！舒默擬先推300億美元水資源基建案

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周三 (14 日) 表示，他打算推出 300 億美元的水資源基礎建設法案，以作為對兩黨就拜登大規模基建案合作意願的初步考驗。

舒默表示，水資源基礎設施雖然僅是推動大規模基建案的一小部分，但卻至關重要。目前此方案獲得參議院環境和公共工程委員會中兩黨議員的一致支持。

舒默說，該法案規模約數百億美元，旨在確保美國家庭，特別是低收入家庭能夠獲得安全、乾淨的飲用水。舒默此舉在於加強兩黨合作，以利後續討論推動拜登 2.25 兆美元的基建案。

共和黨參議員 Shelley Moore Capito 表示，共和黨正在研究自己的基建案，要獲得兩黨同意，最終基建案規模可能會落在 6000 億至 8000 億美元。

眾議院兩黨議員周三與白宮官員就基建案進行討論，共和黨議員 Dusty Johnson 表示，幾位議員敦促白宮應考慮納入更多可管理的傳統基礎建設。

拜登的大規模基建案中除了包含美國道路、橋樑的修復，還針對氣候變化推出綠能與電動車計畫，以及促進養老之類的社會福利措施。

一些共和黨議員認為，拜登的計畫多與傳統基礎設施無關，他們拒絕透過提高美國企業稅來為該計畫提供資金。Johnson 表示，共和黨高度懷疑拜登政府期望兩黨能就基建案合作的可能性，共和黨將視白宮下一步行動來衡量是否有此意願。

共和黨表示，他們希望基建案重點能放在道路、橋樑、機場、港口、水運和網路傳輸上，並通過使用者付費制來支付修建費用，例如課徵與道路有關的稅收以及未使用的紓困救濟資金。

目前拜登已開始在白宮會晤兩黨議員，以爭取共和黨對基建案的支持，但是民主黨議員表示，若最終反對聲浪繼續存在，他們將透過和解程序通過該法案。