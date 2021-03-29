〈焦點股〉高端疫苗、合一衝漲停 爭奪新藥股王

受美股走高激勵，台股今 (29) 日一度大漲 200 點，站上 16500 點，其中，高端疫苗、合一掀起新藥股王爭霸戰，兩家公司明 (30) 日將對外分別說明新藥及疫苗進展，吸引大量資金搶進，盤中均攻上漲停價位，但高端疫苗以 284.5 元略勝一籌。

高端疫苗 (6547-TW) 近月股價漲勢凌厲，今日再拉出一根漲停，達 284.5 元，累計近兩個月來，已飆漲 176%。中天生技集團旗下合一 (4743-TW) 早盤也一度衝上漲停板，最高達 277.5 元，漲停打開後仍有 9% 左右的漲幅。

合一昨天公告，旗下糖尿病足部傷口潰瘍新藥「速必一」乳膏，已接獲衛生福利部公函通知領取藥證，後續則將在美國執行第二項三期臨床試驗。合一將於明天召開線上法說，市場預期，新藥未來海外內銷售發展，以及其他藥品研發狀況，將成為關注焦點。

高端疫苗新冠疫苗進入臨床二期試驗，若研發進度一切順利，國內有機會 7 月開始施打。高端的抗原來自美國國衛院 (NIH) 並採用美國公司開發的佐劑，若二期臨床試驗結果達標，疫苗有效性有機會與國際水準相當。

高端疫苗明天將召開記者會，包括兩位臨床試驗總主持人長庚醫院醫師林奏延、台大醫院醫師謝思民都將出席，預料高端將在記者會上說明目前的二期床試驗的階段成果，吸引買盤搶先進駐。