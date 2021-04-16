光隆今年資本支出倍增 越南後江省新廠將啟動興建

戶外機能服及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 積極進行營收結構調整，將在越南設立專用家紡品專業廠，預計本季在後江省取得 6.5 萬平方米設廠用地，並投入 2-3 億元興建，最快 2022 年下半年貢獻營收。

光隆越南整廠新投資計畫有助營收成長，董事會今天並通過，增設一席副董事長由李朝福出任，光隆主管強調，由於李朝福過去在光寶科 (2301-TW)、敦南科技服務，具豐富管理經驗，隨著未來光隆營收成長，可借助李朝福的管理經驗，為光隆帶來更多優勢。

至於光隆 2021 年生產擴張計畫，光隆主管指出，去年實際資本支出約 1.5 億元，今年將倍增到 3-5 億元，主要包括在成衣生產線由 68 條擴充到 78 條，以及越南後江省設廠用地與興建相關。

光隆主管指出，外資大量湧入越南進行投資，部分地方政府已取消過去獎勵外資投資給予的租稅優惠，不過光隆本季取得的建廠用地，是少數仍提供租稅獎勵的地區，完成後將有利競爭力提升。這座即將興建的家紡品廠，也是未來在越南的專用家紡品生產工廠。

光隆 2021 年第一季營收 16.9 億元，季增 31.68%，年減 16.63%，預估在產品組合優化下，本業獲利將優於去年，同時，可持續保持傳統淡季盈餘表現。

依光隆目前接單狀況來看，法人估，第二季營收將較首季增加 30%，略低於去年同期 26.36 億元。