〈電器空調展〉衝刺三大家電銷量 聲寶、東元業績拚成長逾1成

2021 台北電器空調 3C 影音大展今 (16) 日登場，聲寶 (1604-TW)、東元 (1504-TW) 看準即將進入夏季，冷氣空調銷量看增，另外加碼連網電視、洗衣機等大型家電，看好今年家電展業績將較去年同期成長 10-30%。

聲寶展示大型家電為主，包括冷氣、冰箱、洗衣機等；小家電則包括電風扇、烤箱、吸塵器等季節性商品居多，預期今年展場銷售金額可達 600 萬元，較去年同期成長約 1 成。

產品銷量來看，聲寶去年冷氣約銷售 10.5 萬台，估今年成長至 12.5 萬台；冰箱今年銷量將從去年的近 10 萬台，攀升至 11 萬台；洗衣機則看好有 9 萬台，成長 2 成。

展望後市，聲寶指出，去年受惠節能補助、振興券等活動，推升業績成長，墊高基期，雖然今年貨物節稅優惠時間延長，但下半年還需視天氣情況而定，目標今年能延續去年成長力道，全年營收年增 1 成。

東元同樣以冷氣空調、冰箱、連網電視為銷售主力，搶攻商用、家用市場，其中商用空調主打適用 20 坪以上空間，小家電則展示電風扇、麵包機、咖啡機、吸塵器等產品，預期今年展場業績上看 2000 萬元，年增超過 3 成。

東元家電事業部副處長李克棟表示，由於面板近期調漲 5-10%，加上晶片持續缺料，目前液晶電視終端售價已調漲約 500 元；冷氣原物料近期也有 5-10% 漲幅，預計 5 月開始冷氣空調商品，會陸續反映成本，但漲幅空間不大。