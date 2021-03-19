中航去年穩守獲利成長 看散裝市況有望熱到Q3

散裝航商中航 (2612-TW) 董事會通過今 (19) 日通過 109 年度合併財務報表，全年稅後純益 3.29 億元，年增 1.6%，在業外的挹注下，穩住成長態勢，每股純益 1.67 元，中航指出，今年 3 月起市況已回溫，海岬型船舶遠期運費合約日租金已達 2 萬美元以上，因此，到第三季前應可樂觀看待。

中航去年合併營收 31.31 億元，年減 16.79%，營業毛利 5.48 億元，年減 33.93%，毛利率 17.5%，年減 4.54 個百分點，營業利益 1.72 億元，年減 62.69%，營業利益率 5.48%，年減 6.74 個百分點。

中航去年第四季合併營收為 7.93 億元，年減 13.99%，營業毛利 1.41 億元，年減 22.1%，毛利率 17.73%，年減 1.9 個百分點，營業利益 0.46 億元，年減 45.88%，營業利益率 5.86%，年減 3.4 個百分點，稅後純損 940 萬元，每股純損 0.04 元，創 4 年來同期新低。

由於 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 2215 點，持續朝 2019 年 9 月創下的前高 2500 點挑戰，反映散裝市況持續走強，法人分析，隨著全球經濟復甦和大宗原物料價格上揚，今年散裝市況漸呈供不應求情形，需求增速有望超過供給。

中航指出，由於鐵礦砂價格高漲，澳洲出貨暢旺，巴西雨量較往年少也進一步推升出貨動能，需求面偏強，4 月後海岬型船舶運價維持高檔上漲格局應無虞。

中航直言，今年仍有多達近百艘散裝大船將下水，會對供給面造成壓力，因此要觀察拆船量，整體市場變化很快，所幸，遠期運費合約已達 2 萬美元以上，代表市場對後市樂觀，因此，在第三季前應可樂觀看待。