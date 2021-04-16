操盤手看台股：電子股慣性開始改變！選股聚焦一方向

近日提及本波 IC 設計的急速修正，與世芯 - KY 遭遇飛騰事件有關。4/15 日早盤

世芯 - KY 一度打開跌停，但在投信與代操等法人的強制停損賣壓啟動下，股價再度打入跌停；目前由於投信對世芯整體持股仍逾五千張，若加計代操則張數更多，故短期在投信勢必繼續減碼下，賣壓還需要時間消化。只是世芯盤中跌停的打開，一如預期給了其他 IC 設計股喘息空間，如創意、敦泰、天鈺、笙泉、義隆電等紛紛展開強勁反彈，更有多檔亮燈漲停！近日電子股開高走低的慣性似乎已開始改變，轉為開低走高或是開平走高；後續只要本波低點不破，仍有挑戰前高的可能性。以技術分析常見的 N 字突破來看，IC 設計族群本波股價低點可初步視為 N 字右側低點，後續能否出現 N 字突破成功則要看陸續公布的第 1 季財報表現。

以聯電集團的聯陽為例，受惠 NB 與 Chromebook 等需求強勁，自結第 1 季稅後 EPS 達 2.33 元，稅後淨利年成長 197.5％，而第 2 季隨著報價持續調漲下，展望相對樂觀，股價就相對強勢，距離本波高點相差無幾。由現在至 5 月中旬，各上市櫃公司的首季財報數字將會相繼公布，後續要密切觀察其股價對該數字的反應。若有數字優於預期，且股價強勢表態者要列入追蹤。另外，不僅是 IC 設計股，受惠於報價調漲，首季財報預期樂觀；許多傳產股 (特別是原物料股) 的首季財報也可望繳出不錯成績單，如鋼鐵股的中鴻，先前自結 2 月單月稅後 EPS 達 0.45 元，已優於去年全年的 0.37 元，今年首季獲利看俏，近期也吸引資金流入，股價出現一波漲勢。故首季財報優預期、第 2 季營運展望佳正是目前的選股方向。

在此，要提醒大家，無須隨媒體起舞，過度考慮「應該要做電子還是做傳產？」過去一個多月來，當 IC 設計走強時，貨櫃航運的長榮與陽明也是持續上攻，顯見真正該思考的是哪些股票有機會走強、有潛力創高，而非分別電子與非電。對於一個操盤手而言，一直強調股票可以買賣的。很多電子股過去兩三天回檔幅度很深，甚至有人開始懷疑手上持股是否營運出現了大幅變動，導致股價急跌。回到當初，若是在股價跌破上升趨勢線，確認轉弱時，就先離場一趟，其實這幾天的擔心是可以避免的。至於後續要不要買回來，主控權就在先前有賣的人身上，這就是實戰與分析不同之處。



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