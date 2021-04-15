〈美股盤前要聞〉美股期貨走升 Coinbase盤前漲10%

Coinbase 盤前一度上漲 10%。美股期貨週四 (14 日) 走升，道瓊期貨漲 0.42%，標普 500 期貨漲 0.45%，那斯達克 100 期貨漲 0.64%。

1.Fed 褐皮書：美國經濟復甦加速

美國聯準會周三 (14 日) 發布最新褐皮書報告，指出美國經濟復甦加速，在財政支持提振下，更多消費者打開錢包，在旅行和其他商品上支出更多。

與此同時，被疫情重創的勞動力市場也有所改善，更多人回歸工作崗位，製造業、建築業以及休閒和旅館業的招聘速度最快。

但聯準會也指出，美國經濟中有幾個部門的勞動力和材料短缺問題正在加劇，可能造成通膨提高。

2. 女股神首日就買進近 2.5 億美元 Coinbase

科技股「女股神」Cathie Wood 旗下的方舟投資 (ARK Invest)，周三 (14 日) 在 Coinbase(COIN-US) 上市首日，就大舉買入這支新股，看好加密貨幣市場。Coinbase 週四盤前一度上漲 10%。

根據基金在電子郵件中發布的數據，旗下旗艦基金方舟創新 ETF(ARKK)、方舟金融科技創新 ETF(ARKF) 和方舟下一代網路 ETF(ARKW)，合計購進 749205 股 Coinbase 股票，以周三收盤價 328.28 美元計算，其持股共 2.46 億美元。

方舟投資 3 支 ETF 中，ARKK 增加 512535 股 Coinbase，占基金的 0.76%，ARKF 購買 89589 股 Coinbase，占基金的 0.76%，ARKW 增持 147081 股 Coinbase，占基金的 0.76%。

3. 丹麥封殺 AZ 疫苗 歐洲疫苗接種行動恐雪上加霜

由於阿斯特捷利康疫苗 (AstraZeneca，下稱 AZ 疫苗) 接種後有血栓風險，丹麥成為全球第一個宣布永久停止施打該疫苗的國家。

丹麥衛生當局週三表示，經過審查，就算停止施打 AZ 疫苗，丹麥的疫苗推廣工作仍可持續運作，並警告 AZ 疫苗「存有嚴重副作用的真正風險。」然而，丹麥停用 AZ 疫苗的決議可能使該國接種工作推遲高達 4 週。

4. ASML 執行長：美對中半導體制裁行不通 將反傷自身經濟

自美國對華為實施制裁至今，全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 遲遲無法銷售中國相關設備，ASML 執行長 Peter Wennink 周三 (14 日) 認為，美國對中國的限制不僅不能阻止其技術進步，而且還會損害美國經濟。

Wennink 周三表示，當美國意識到經濟出現風險且迫切介入管理時，出口管制將不是正確方法，阻止中國獲得半導體技術，也將使非中國經濟體失去大量工作和收入。

Wennink 說，由於缺乏海外技術，中國需要很長時間才能建造自己的半導體設備和技術，最終非中國的半導體企業將被排除在全球最大晶片市場之外。

5. 美銀 Q1 獲利翻倍成長

美國銀行 (Banl of America) 周四 (15 日) 公布 2021 年第 1 季財報，如同高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US)，在交易和投行業務的助力下，美銀 Q1 獲利增超 1 倍至 81 億美元。因應經濟環境改善，美銀也自貸款損失準備金當中釋出 27 億美元，並宣布董事會已批准回購 250 億美元普通股。

因宏觀經濟前景改善，美銀本季自貸款損失準備金釋出 27 億美元，並宣布一旦聯準會 (Fed) 取消限制，該行計畫進一步提高資本回報率，且董事會已批准回購 250 億美元的普通股。

美銀執行長 Brian Moynihan 發布聲明表示，雖然低利率持續挑戰收入，但貸款成本已有所改善，疫情和經濟的改善顯示出復甦力道正在增強。