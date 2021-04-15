全球首國！丹麥封殺AZ疫苗 歐洲疫苗接種行動恐雪上加霜

由於阿斯特捷利康疫苗 (AstraZeneca，下稱 AZ 疫苗) 接種後有血栓風險，丹麥成為全球第一個宣布永久停止施打該疫苗的國家。

丹麥衛生當局週三表示，經過審查，就算停止施打 AZ 疫苗，丹麥的疫苗推廣工作仍可持續運作，並警告 AZ 疫苗「存有嚴重副作用的真正風險。」

然而，丹麥停用 AZ 疫苗的決議可能使該國接種工作推遲高達 4 週。

丹麥衛生當局的局長 Søren Brostrøm 表示，雖然同意歐盟藥物監管機構對 AZ 疫苗利大於弊的評估，但也指出歐盟藥物監管機構敦促各國在做判斷時，自行衡量狀況和可用疫苗的狀況。

Brostrøm 說，目前新冠疫情在丹麥已獲得控制，大部分老年人已接種疫苗，而尚未接種者的患病風險較低。

「我們必須權衡這項事實，即使以絕對值來說，血栓風險很小，但 AZ 疫苗確實會產生嚴重不利影響。」根據當局說法，已經接種 AZ 疫苗第一劑者，二次接種時將為其接種另一種疫苗。

但該局補充，如果丹麥疫情狀況改變，也有可能重啟接種 AZ 疫苗。

丹麥此舉令歐盟已經低迷的疫苗接種行動雪上加霜。週二美國藥廠嬌生 (JNJ-US) 甫宣布，由於血栓報告，將推遲其新冠疫苗在歐盟的接種推展計畫。

由於嬌生疫苗接種者檢驗出 6 起嚴重血栓病例，美國衛生機構呼籲立即暫停接種該疫苗，嬌生公司隨後宣布上述決議。原本嬌生計畫第二季供應歐盟其單劑型疫苗共 5500 萬劑。

目前嬌生疫苗僅推遲供應，但分析公司 Airfinity 警告，倘若歐盟完全無法使用該疫苗，那麼歐盟的疫苗接種行動可能會較預期拉長 2 個月。

但歐盟達成一項協議，德國藥廠 BioNTech 和美國藥廠輝瑞共同開發的新冠疫苗可望加速供應 500 萬劑以上，這對歐洲來說是個好消息。

歐洲國家經過 3 月暫停 AZ 疫苗後，在歐盟藥品監管機構「利大於弊」的說法下，大多數歐盟國家已經重啟施打，但因考量血栓風險，包括西班牙和義大利在內的一些國家限制 60 歲以上民眾方能接種。