營收與毛利率，是攸關公司整體獲利最重要的兩大參數，迎接即將公布的首季財報之前，從過去的數據找出具有高獲利的關鍵好基因！

【文／吳旻蓁】

近日台股衝上萬七關卡後，高檔之際賣壓湧出，爆出歷史天量，任何風吹草動都會造成股市上下沖洗劇烈，此時，在小心謹慎之餘，回歸基本面選股，不僅可順勢撿便宜，更可以增加持股信心；且由於基本面選股依舊是法人的主要策略，基本面表現佳的公司，更可望在大跌後，獲法人買盤進駐。

而財報就是檢視公司基本面的重要依據，財報分析有許多面向，包括損益表、資產負債表、現金流量表等，其中，毛利率因可體現一間公司的產品獲利能力、企業競爭力，因此成為基本面選股的主流指標之一。

毛利率的背後是競爭力

一般來說，擁有較高毛利率的公司，代表競爭力較強，通常表示公司在該領域具有獨特的能力，像是掌握專業技術與客戶、產品創新，或具有規模經濟等優勢，因此往往是該領域中的龍頭廠商或是利基型廠商，而高毛利公司通常也較受法人青睞，股價上漲的可能性也較大。不過這也因各產業而有著結構性的差異，使用時除了參考過去數字之外，還須橫向與其他同業公司做比較。此外，選股也並非一味只追逐高毛利率個股，對於長期投資來說，穩定永遠是優於一次性爆發，可多留意毛利率穩步成長的公司，重點是要搭配獲利能力，在投資上才相對具有參考價值。

過往，台灣因以代工型態為主，許多業者透過殺價爭取訂單，也使毛利率越殺越低；但近年來，台廠多轉為研發高附加價值產品來增加市場競爭力，毛利率明顯回升；由此可知，擁有強大競爭力、不須殺價競爭的產業，可望持續推升毛利率成長。

專家指出，目前因著大環境結構性需求的轉變，自去年下半年開始台灣許多產業出現一波波缺貨、漲價浪潮，且此趨勢可望貫穿今年；再者，美中貿易戰趨勢不變，台廠也多已轉型有成，擁有良好的利基優勢，都讓國際訂單未來可望持續湧入台灣，更加挹注公司毛利率成長。觀察去年年報，在漲價效益加持之下，確實可見不少公司毛利率明顯跳升，包括航運、面板、塑化、晶圓代工、ＡＢＦ等。

而在眾多產業中，ＩＣ設計因產業特性，不僅毛利率高，且獲利能力普遍也強，是孕育高價股的搖籃之一，其中，矽智財（ＩＰ）產業因為是提供智慧財產的行業，由於沒有直接成本，營收來自於出售ＩＰ技術，以收取授權金或權利金，且一次開發的產品可以賣給多家客戶，因此純ＩＰ業者又比ＩＣ設計業者擁有相對更高、且幾乎達百分之百的毛利率。

純ＩＰ廠毛利率達百分百

對台灣ＩＰ廠來說，過去一年因５Ｇ、ＡＩ、ＨＰＣ等新機會大量出現，加上去美化商機助攻，以及晶圓代工產能缺貨，都讓業者荷包賺飽飽、業績大幅成長，且隨著高速運算、數據中心、有線與無線網路、物聯網等領域的需求迎來爆發成長，預期將持續帶動相關ＩＰ業者營運走揚。

由於ＩＰ產品眾多，舉凡晶片設計中所需的邏輯、記憶體、類比線路或測試等功能，都可以自成一完整的功能模組來使用或銷售，而國內各ＩＰ廠，因發展的領域並不衝突，可望持續在各自領域中，大搶商機；像是力旺專長在於嵌入式記憶體領域，M31 主要提供基礎元件ＩＰ以及高速傳輸ＩＰ，而晶心科則深耕開放架構 RISC-V 的嵌入式處理器（ＣＰＵ）ＩＰ。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2139 期

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