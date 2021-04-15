〈房市〉連串打房措施壓不住 北台灣今年首季房價再創新高

市調機構最新統計，北台灣 2021 年首季新成屋、預售屋平均成交價，北北桃竹與基隆全面走揚，其中基隆、新竹改寫歷史新高價，台北、新北與桃園則創下反彈以來最高點，僅宜蘭一地房價下挫。

住展研發長何世昌表示，由於營造成本與政策面上的改動導致推案成本增加，以及台灣經濟成長強勁帶動剛性需求持續出籠，新建案價格持續上揚。雖然政府頻頻出手抑制，但預期漲勢將延續下去。

何世昌認為，雖然房地合一 2.0 將在 7 月上路，短線投資客買盤已撤出市場，但因重稅閉鎖期由 2 年延長至 5 年，預料供給量將大幅度減少，尤其中古屋市場最為明顯，房市恐出現供不應求。再者，今年經濟成長力道非常強勁，而通膨料將逐漸升溫；經濟成長帶動的剛性購屋能量，以及置產抗通膨需求，將成為未來房市的中堅，房價仍可望穩定上漲。

北台灣首季新建案房價漲勢最凌厲的地方，分別是新竹地區和台北市。新竹首季房價漲至每坪 23.7 萬元，季漲 2.2％；若與去年同期相比，則漲約 3.5％，且超越 2015 年高點，改寫歷史新高紀錄。

何世昌指出，新竹今年首季供給量偏低，且新案多位在蛋白區，蛋黃區段如竹北四大重劃區、竹市東區與北區等地供給偏低。由於蛋黃區供給過少，市場供不應求，新案價位持續墊高，蛋白區房價連帶被拉高，大致呈現全面上漲的格局。

台北市首季房價來到每坪 90.2 萬元，季漲 1.8％、年漲約 6％；睽違 5 年半之後，北市房價重返 9 字頭大關。

何世昌分析，北市首季以南港、內湖、文山、北投等蛋白區房價漲幅最為明顯，其中南港、文山與北投呈現量價齊揚盛況。開賣的新案頻開天價，而內湖則是住宅新案供給嚴重短缺致使房價走高。文山則因高價案陸續開出，帶動房價走升。另外，新北市第一環如新店、永和、板橋等地，不少新案價格已見到 6 字頭，與北市蛋白區價差縮小，買盤便回流到北市，成為蛋白區房價走升的動力。

新北首季房價漲至每坪 40.9 萬元，季漲 0.5％、年漲 4.3％，房價已連續 4 季上漲。桃園房價上升至每坪 24.6 萬元，季漲 0.8％、年漲 7.9％，房價連續 5 季上揚。新北、桃園房價漲不停，持續創下 2018 年反彈以來新高價。基隆房價再走高到每坪 21.7 萬元，季漲 0.5％、年漲 2.8％，續創史上新高。

北台灣首季房價唯一下跌的縣市是宜蘭地區，房價跌至每坪 21 萬元，季減 1.4％、年漲 2.4％。宜蘭首季房價回落的原因，主要是新案郊區新開出的低價案較多，以及少部份溫泉住宅案價位調整所致。雖然單季房價回跌，但應該無礙於宜蘭房價年回升的趨勢。