存款暴增、貸款下滑是經濟利空訊號？小摩CEO：疫情之下反而是好兆頭

摩根大通 (小摩，JPMorgan Chase) 執行長 Jamie Dimon 周三 (14 日) 表示，美國政府於疫情期間祭出多項刺激政策下，民眾大量儲蓄，企業資產負債表回穩，更有能力償還貸款，這對正在復甦的經濟是個好兆頭。

摩根大通於電話會議中表示，第一季財報中表現較為不佳的是總貸款，貸款規模較去年同期下滑 4% 至 1 兆美元，主因於貸款需求疲軟，從信用卡借貸人到跨國企業業主都在還清債務。

不過，存款規模增加 24% 至 2.28 兆美元，Dimon 表示，雖然貸款下滑、儲蓄上升在經濟疲軟時通常是衰退的訊號，但在目前情勢下，這僅意味著消費者將持有大量現金，等待疫苗持續大規模接種並使經濟重啟的時刻來臨。

Dimon 說，消費者儲蓄率高並正在償還信用卡貸款，資產負債表狀況出色，且隨時可以消費。

自疫情爆發至今，美國已推出三輪紓困和失業救濟金補助，小摩財務長 Jennifer Piepszak 表示，消費者每輪都節省大約 30% 的紓困補助，近期還投入更多資金償還債務。

Piepszak 認為，儘管旅行、娛樂的支出下滑，但消費者信用卡支出已回到疫情前水平。隨著更多人接種疫苗，觀光、娛樂類消費有望反彈，有助於貸款需求在下半年全面恢復。

Dimon 說，企業狀況也好轉，大企業經過股票或固定收益市場籌資後，已能夠償還貸款，小公司則是利用政府的薪資保護計畫 (PPP) 償債。

富國銀行 (Wells Fargo) 資深銀行分析師 Mike Mayo 表示，過去一年摩根大通吸收所有新存款中約 20% 資金，但小摩卻因成功反受其害。

Mayo 示警，摩根大通正陷入存款難題，當存款湧入卻無處配置，將使小摩在遵守國際監管限制方面承受壓力，且該銀行槓桿已接近極限，若聯準會臨時豁免期屆滿，小摩將被迫需籌集更多資金。