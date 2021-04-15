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iPhone 13 Pro傳採用更大後鏡頭與電池容量 mini恐為最後一次亮相

iPhone 13 Pro傳採用更大後鏡頭與電池容量 mini恐為最後一次亮相（圖：AFP）
iPhone 13 Pro傳採用更大後鏡頭與電池容量 mini恐為最後一次亮相（圖：AFP）

科技專欄 91Mobiles 與 Mysmartprice 周三 (14 日) 取得蘋果 (AAPL-US)  iPhone 13 Pro 的 3D 渲染圖顯示，下一代 iPhone 螢幕缺口將更小，而旗艦機手機後鏡頭將更大。

渲染圖意味著 ‌iPhone 13‌ Pro 與 iPhone 12 Pro Max 和有相同且更大的後鏡頭，而 iPhone 13 鏡頭位置也有所更動。此前，市場傳言 ‌iPhone 13‌ 系列皆有可能採用影像感測器移動的光學防手震，意味著勢必將需要更大的鏡頭以容納感測元件。

iPhone13(左) 與 iPhone13 Pro(右) 新鏡頭變化 (圖: 左圖來自 mysmartprice、右為 91Mobiles)
iPhone13(左) 與 iPhone13 Pro(右) 新鏡頭變化 (圖: 左圖來自 mysmartprice、右為 91Mobiles)

根據報導，iPhone 13 的螢幕缺口今年則有望縮小，缺口的寬度可能比 iPhone 12 小 30%。此外，iPhone 13 Pro 將比上一代 iPhone 12 Pro 厚 0.2 毫米，91Mobiles 推測，增加手機厚度可能是為了增加電池容量。

除了鏡頭更動外，iPhone 13 旗艦機傳將導入市場期待已久的 120Hz ProMotion 技術，並使用低溫多晶氧化物 (LTPO)   OLED 面板，三星也正準備為蘋果生產 LTPO 面板。

傳統 OLED 採用低溫多晶矽薄膜電晶體 (LPTS) 技術，而 LTPO 技術能夠提高螢幕更新率，同時還能降低螢幕功耗以達到省電效果，不過生產較為困難。

其他機型方面，天風證券郭明錤周三表示，iPhone 13 mini 可能是蘋果發行的最後一部小螢幕手機，蘋果很可能會在 2022 年停止 5.4 吋手機生產。

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