莫德納新冠肺炎疫苖施打後6個月 有效性仍超過90%

莫德納 (MRNA-US) 在週二 (13 日) 表示，根據第三階段臨床試驗的最新數據顯示，在第二劑莫德納疫苗施打後 6 個月仍然呈現強大的保護力，對所有新冠肺炎病例的有效性皆超過 90%，對重症病例的有效性更是超過 95%。

最新公布的數據，也使得莫德納朝向美國的全面批准更近了一步。要獲得 FDA 的全面批准需要經過更嚴格的審查流程，以證明該疫苗對確實安全有效。一旦獲得全面批准，莫德納即可開始直接向消費者銷售疫苗，並出售給美國個人或是私人公司企業。

莫德納表示，最新數據包括截至 4 月 9 日的新冠肺炎確診病例，並同時也評估了 900 多個病例個案，其中包括 100 多個重症病例。目前，莫德納疫苗已獲得 FDA 的緊急批准，僅能用於 18 歲及以上人群，此外，該機構可以隨時撤銷緊急使用授權。

莫德納僅交了 2 個月的安全追蹤資料，便取得 EUA 授權。若要獲得全面的 FDA 授權，通常需要 6 個月的完整追蹤報告。

莫德納執行長 Stephane Bancel 表示：「新的臨床數據使我們充滿信心，我們有能力主動應對新興變種病毒。」

該公司也表示，截至 4 月 12 日，已在全球範圍內交付了 1.32 億劑疫苗，其中，向美國供應了約 1.17 億劑。該公司仍將按計劃在 5 月底之前交付第二批 1 億劑疫苗，隨後在 7 月底再交付另外 1 億劑。

輝瑞在本月初時也曾表示，該公司疫苗在第二劑注射後 6 個月，也顯示出了很高的保護效力。