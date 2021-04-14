女股神：電子錢包和基因序列是兩大潛力類股

被譽為華爾街「女股神」的方舟投資 (ARK) 執行長伍德 (Cathie Wood) 周二 (13 日) 接受 CNBC 訪問時表示，繼電動車之後將出現兩大具有顛覆產業潛力的類股，分別是電子錢包和基因體學。

伍德因投資特斯拉 (TSLA-US)、Square(SQ-US) 等「破壞力創新」個股而著稱，FactSet 數據顯示，她管理的旗艦基金「ARK 創新 ETF」(ARKK) 過去一年來吸金逾 167 億美元。

伍德看好電子錢包領域，「這個世界將朝數位和行動發展。所有金融服務將能透過電子錢包取得，無論是貸款、簽帳卡、信用卡、買股票還是買比特幣」。

她原本就重倉押注 Square 和 Paypal，目前 Square 在 ARKK 權重高於 7%。她也看好中國的微信支付和支付寶。

伍德眼中另一個深具潛力的顛覆性類股是基因體學，她說，基因序列將幫助醫療決策首次納入科學，目前大概有超過一半的醫療決策都是靠猜測或經驗得來的，但接下來將由數據說話。

ARK 基因革命 ETF(ARK Genomic Revolution，ARKG) 投資的個股包括 Exact Sciences(EXAS-US)，權重約 5%，以及生產基因定序儀器的 Invitae(NVTA-US)。

ARKK 今年來上漲 2.5%，ARKG 則上漲不到 1%。