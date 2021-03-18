女股神、馬斯克都關注 幣圈新寵NFT交易火熱

近來幣圈掀起 NFT 交易熱潮 (Non-Fungible Tokens，非同質化代幣)，連特斯拉 CEO 馬斯克、ARK 投資長伍德都關注看好。數據顯示，截止 2 月底 NFT 銷售額接近 3.1 億美元，是去年全年的 5 倍。到底 NFT 是什麼？為何能被炒作？

不同於比特幣每一枚都等價與相同，每一枚 NFT 都獨一無二且無法分割，且同樣能被驗證與永久紀錄。因此 NTF 可以將各式數位畫作、稀世珍品的所有權紀錄在區塊鏈，進而變成數位收藏品來買賣，被視為區塊鏈的最佳應用實例。

畫作、歌曲、球員卡 NFT 什麼都可以賣

特斯拉 CEO 馬斯克日前表示，他將在 NFT 上賣歌與視訊，他的歌手女友 Grimes 早他一步，已用 NFT 出售一套數位畫作《WarNymph》，並在短短 20 分鐘內創造超過 580 萬美元交易額；此外，知名迷音圖 Nyan Cat 動圖也以價值 60 萬美元售出。

除了藝術品，近期最火熱的 NFT 交易項目之一，是 NBA Top Shot 卡，這些虛擬卡片代表你可以買到儲存在區塊鏈上的籃球比賽經典場面，每個場面的卡片數量有限，並使用以太坊區塊鏈技術而獲得保障，因而造成搶購。NBA 球星小皇帝詹姆士 (LeBron James) 一張稀有的精采場面卡，就以 20 萬美元賣出。

在 NFT 席捲之下，推特創辦人 Jack Dorsey 也進場湊一腳，把自己 15 年前發的第一則推特貼文，用 NFT 形式在線上進行拍賣，上週喊價已達 250 萬美元天價。

NFT 交易也登上佳士得拍賣會。3 月初數位畫作《每一天－最初五千天》在佳士得以近 7000 萬美元拍出，這是佳士得首次提供 NFT 的數位藝術品進行拍賣，亦是加密貨幣第一次被用來支付售出的作品，揭開數位藝術∕加密藝術的全新時代。

NFT 開創新交易模式 數位藝術家最受惠

NFT 交易熱潮，受惠最大的就是數位內容創作者，過去數位內容易被無限複製的特性，讓創作者很難透過作品獲利。目前數位內容創作者想獲利，多半是將作品上傳至 Instagram、YouTube、TikTok 或 Spotify 等社交媒體平台，透過點閱、訂閱及廣告分潤。

如今，數位創作者可以直接通過 NFT 來利用其追隨者獲利，無需中間媒介即可出售獨特的數位內容。若 NFT 普及，創作者們大可不必讓平台抽成，自己的作品在區塊鏈上賺到多少錢，裝進腰包的就是多少錢。

除了藝術內容，NFT 可以讓獨一無二的東西進行所有權登記，包含票券、身份證明、金融票據等皆可應用。因此幣圈看好，未來加密幣真的要「出圈」，靠的不是比特幣，而是 NTF。