全球最猛女股神 打敗巴菲特的選股新顯學

《財訊》報導指出，新經濟投資時代來臨，看懂方舟基金創辦人凱薩琳．伍德 (Cathie Wood) 的績效如何打敗上一代股神巴菲特，其實也就看懂了未來投資市場的新遊戲規則。

作為全球規模最大的主動式 ETF，方舟投資 (ARK) 執行長暨投資長凱薩琳．伍德績效亮麗。伍德的投資邏輯自然與眾不同，簡單講是專注投資破壞性創新，在市場波動時堅持投資理念。旗下方舟旗艦 ETF 一年以來上漲 160%，徹底將巴菲特波克夏的 42% 報酬比下去。

不同於一般人對「科技咖」的刻板形象，人稱「木頭姐」的女股神，一頭及肩直髮，在公司最常見的打扮就是白襯衫，上電視受訪經常是簡單的針織衫或套裝，戴著一副大鏡面的黑框眼鏡，和重視外表的華爾街人士很不一樣，氣質樸素很多，細心的投資人可以嗅出她不從眾、做自己的性格。

女股神創業的熱情來自於看好多項破壞性創新科技成熟，新技術將會跨界結合，取代舊的產業運作方式。木頭姐強調，現在不像 2000 年的科技泡沫，只有網路技術，配套的環境並不成熟。而華爾街分析師總是忽略科技連結的威力，沒有人研究這些顛覆性科技的市場價值，直到疫情造成封鎖，相關科技應用大躍進，股價一飛沖天，造就方舟耀眼的績效。

據《財訊》報導，伍德總是將五大創新平台、14 項新技術掛在嘴邊。五大創新平台包括 DNA 定序、機器人技術、能源儲存、人工智慧、區塊鏈等；14 項技術則有深度學習、虛擬技術、電動車、自駕技術、癌症篩檢、細胞治療、基因科學、3D 列印、雲端運算、大數據、比特幣、數位錢包、無人機、航太等。

伍德認為，這些技術及平台的結合，將創造跨界競爭的優勢，許多故步自封、不投資創新的傳統企業將被淘汰。但她也警告，當創新平台運用「去中間化」的成本優勢，取代舊有產業，替換的速度將非常快，「一半以上標普五百指數成分企業都將被取代」。