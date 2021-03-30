〈房產〉全台首季土地交易520億元 興富發、京城等獵地囊括7成

去年交易熱絡的商用不動產買氣，延續到今年第一季，商仲業高力統計第一季全台商用不動產成交達 414 億元，創 2007 年統計以來歷年同期新高，同時，土地投資達 520 億元，包括興富發 (2542-TW)、京城 (2524-TW)、三發 (9946-TW) 等購地量就囊括七成。

高力國際今 (30) 日發布「2021 年第一季商用不動產及土地投資調查」，數據顯示，第一季商用不動產交易總額約 414 億元，土地投資 520 億元，合計 934 億元，較去年同期小幅下滑 7%。

高力國際董事總經理劉學龍指出，2021 年在「需求穩、資金多與信心強」等三要素加乘下，第一季交易傳捷報，整體商用不動產交易總額約 414 億元，係 2007 年開始調查以來第一季的新高，更較平均值 150 億元高出近 2 倍。延續前兩年趨勢，本季交易產品由工業不動產的 176 億元居冠，占整體比重約 43%，辦公室約 101 億元、占約 24%。買家方面，因有新光人壽接連出手台北市開發金 (2883-TW) 大樓及新竹萊恩廣場等大案，使得金融保險業者貢獻額來到 151.5 億元，重奪首季交易王寶座，而電子業也因應產能需要積極擴廠，在本季也斥資約 83.9 億元的購置營運所需廠房及廠辦。

在首季全台土地交易部分，劉學龍指出，第一季土地交易總額約 520 億元，雖較去年同期衰退近 4 成，但仍為歷年第一季統計的第三高，表現依然不俗。一如往常，建商仍是獵地最大的主力，占整體交易約 7 成，建商在購地策略上也是跟著產業及就業發展走，趁著此波產業擴張的機會，本季則採分散佈局六都；製造業則多以自用擴廠需求為主，集中在新北、桃園與新竹。

劉學龍認為，全球經濟可望溫和復甦，短期內寬鬆貨幣政策及低利環境暫不退場，加上製造業出口及擴廠動能仍強，台灣經濟基調仍屬正面樂觀。

劉學龍強調，雖然近來中央銀行及行政院接連出手試圖降溫房市，使得住宅市場交易量萎縮，而民眾對於購屋的觀望或悲觀，也進一步直接影響建商出手土地原料的態度，預期今年土地交易將會較去年降溫，不過細看政策，打擊短期進出獲利了結的住宅投資客，住宅市場影響層面較大，若以商用不動產投資角度而言，通常在台灣租期都是 5 年為基準，短期快進快出機率較小，對以長期持有收租為主要目的的商用不動產影響程度較低。