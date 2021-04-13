傳蘋果將推新品 整合Apple TV、智慧音箱、鏡頭

週二 (13 日)《彭博社》報導稱，知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮推出新產品，將 Apple TV 結合智慧音箱，及可以透過電視進行視訊會議的鏡頭。蘋果正努力提升居家產品的吸引力，期待 Apple TV、HomePod 等一類的產品能在競爭中脫穎而出。
知情人士表示，該設備的其他功能將包含標準的「 Apple TV」機上盒功能，如觀看串流媒體、影音平台和遊戲，以及使用智慧音箱播放音樂和使用 Siri 語音助理。
業內認為該新產品有可能是新一代 Apple TV。根據之前傳聞蘋果可能會在今年 11 月對 Apple TV 進行降價，並在今年第四季推出新款 Apple TV。
而該新產品同時也有新一代遙控器支援「尋找」功能，方便用戶能找到亂放的遙控器。同時，新款 Apple TV 的重點是遊戲，蘋果可能會推出 Apple TV 專用遊戲控制器，只是目前還不清楚外觀設計。
針對媒體消息蘋果方面則暫時未做任何回應。
蘋果在居家裝置表現並不突出，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google (GOOGL-US) 則是囊括這個領域大部份的市場比重，這兩家公司都提供更便宜的居家智慧音箱和串流媒體設備。
蘋果在上個月宣布銷售量不佳的第一代 HomePod 將停止生產，未來智慧音箱銷售主力將以 HomePod mini 為主。
停產的 HomePod 固然已是經歷三年的生命周期，但其硬體配置上仍是目前智慧音箱領域的最強機種。不過一台 349 美元的高價，讓消費者望而卻步。同時對於非使用 iOS 生態的消費者並不友善，也大大影響其銷售數字。