傳蘋果將推新品 整合Apple TV、智慧音箱、鏡頭

週二 (13 日)《彭博社》報導稱，知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮推出新產品，將 Apple TV 結合智慧音箱，及可以透過電視進行視訊會議的鏡頭。蘋果正努力提升居家產品的吸引力，期待 Apple TV、HomePod 等一類的產品能在競爭中脫穎而出。

知情人士表示，該設備的其他功能將包含標準的「 Apple TV」機上盒功能，如觀看串流媒體、影音平台和遊戲，以及使用智慧音箱播放音樂和使用 Siri 語音助理。

(圖片: AFP)

業內認為該新產品有可能是新一代 Apple TV。根據之前傳聞蘋果可能會在今年 11 月對 Apple TV 進行降價，並在今年第四季推出新款 Apple TV。

而該新產品同時也有新一代遙控器支援「尋找」功能，方便用戶能找到亂放的遙控器。同時，新款 Apple TV 的重點是遊戲，蘋果可能會推出 Apple TV 專用遊戲控制器，只是目前還不清楚外觀設計。

針對媒體消息蘋果方面則暫時未做任何回應。

蘋果在居家裝置表現並不突出，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google (GOOGL-US) 則是囊括這個領域大部份的市場比重，這兩家公司都提供更便宜的居家智慧音箱和串流媒體設備。

蘋果在上個月宣布銷售量不佳的第一代 HomePod 將停止生產，未來智慧音箱銷售主力將以 HomePod mini 為主。

停產的 HomePod 固然已是經歷三年的生命周期，但其硬體配置上仍是目前智慧音箱領域的最強機種。不過一台 349 美元的高價，讓消費者望而卻步。同時對於非使用 iOS 生態的消費者並不友善，也大大影響其銷售數字。