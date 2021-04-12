華為徐直軍發布未來5大關鍵戰略 稱目標還是活下來

華為全球分析師大會於 4 月 12 日舉行，華為輪值董事長徐直軍等發表演講。徐直軍表示，今年華為的目標還是活下來，但是今年希望能活得好一點。

徐直軍表示，華為 2020 年業績符合預期。手機業務去年下滑，但進一步完善了筆記型電腦、平板等其他硬體領域的佈局，所以公司收入整體保持增長。

徐直軍在談及制裁時表示，華為對從實體清單中摘出來不抱任何幻想，將長期在實體清單之下工作和生活，現在所有戰略目的都是為了確保華為在長期實體清單之下生存發展。

呼籲全球半導體產業恢復合作常態

徐直軍表示，美國對華為製裁造成全球企業的恐慌性備荒，是今年半導體行業的供應緊張與緊缺的重要原因，華為呼籲全球全球半導體產業盡快恢復合作常態。

他指出，預計 2021 年將有 1 億台設備體驗鴻蒙操作系統。

未來五大關鍵戰略

展望未來，徐直軍提出華為五大關鍵戰略，包括：

第一，優化產業組合，增強產業韌性，尤其是增強軟件能力、加強先進工藝弱相關產業投資和智能汽車部件產業投資。第二，推動 5G 價值全面發揮，定義 5.5G，牽引 5G 持續演進。第三，以用戶為中心打造全場景無縫的智慧體驗。第四，通過技術創新降低能源消耗、實現低碳社會。第五，努力解決供應連續。

徐直軍說，未來最具顛覆性的產業會是在汽車產業，華為今年對智能汽車業務部門投資超過 10 億美元，未來也將會加大對自動駕駛的投資。為華為帶來長期戰略機會。

華為聯合三間車企合作打造三個汽車子品牌，包括北京汽車 (1958-HK) 、廣汽 (2238-HK) 及長安汽車 (000625-CN)，並在今年第四季開始陸續推出子品牌汽車。