陸媒：華為展開業務重整 傳將解散雲端和人工智慧部門

陸媒報導指出，華為決定解散營運僅一年的核心雲端和人工智慧 (Cloud&AI BG) 業務，並分拆旗下業務。

財新網報導指出，華為在 4 月 2 日發布的內部文件中宣布將雲端和人工智慧 (AI) 事業一分為二，伺服器、記憶體等硬體產品營運將併入該公司的網路產品和解決方案部門，並改名為 ICT 產品與解決方案，負責產品研究與開發。

據了解，華為消費者業務雲端服務總裁張平安，已被任命為雲端業務部門總裁，替換兼任該部門的消費者業務總裁余承東。

業務形態轉變反映出華為自硬體供應商轉型為服務供應商過程中面臨難題。目前華為核心業務部門主要為營運商網路業務、消費者業務以及企業網業務。

華為自 2010 年起發展雲端運算，2017 年時成立相關業務部門，旗下設有雲業務 (Cloud BU)、運算、資料儲存與機器視覺三大產品線，並在去年 1 月發展為集團第 4 大核心業務。

Canalys 數據顯示，華為雲在去年第 4 季晉升為中國第二大雲端服務供應商，市佔率增長至 17.4%。

華為輪值董事長胡厚崑上月底於財報發表會表示，2020 年華為雲端營收較前年同期大增 168%。但一位華為員工向財新透露，因起步時間較晚，該公司的雲端服務仍落後於競爭對手。