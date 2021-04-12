台積電釋出日本研發中心徵才訊息 招募設計工程師等人才

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年 2 月拍板赴日設立研發中心，擴展 3DIC 材料研究，台積電近期也釋出日本研發中心最新訊息，將徵求 APR/Physical 設計工程師 / 經理、記憶體設計工程師 / 經理等人才。

日本政府去年以來，便傳出積極拉攏台積電，盼能說服台積電赴日本設廠，而台積電也在今年 2 月的董事會拍板，將在日本投資設立 100% 持股子公司，在當地建立研發中心，用於擴展 3DIC 材料研究。

據台積電官網揭露的日本研發中心徵才計畫最新訊息指出，在研發中心的主要工作，是開發與優化投產前 (pre-silicon) 的各面向設計流程，包括支持客戶 APR 要求，開發內部測試晶片，作為台積電設計過程的協同優化工具，及開發設計流程讓 APR 能在台積電的製程上運作等。

據台積電釋出的日本徵才訊息，職缺包括 APR/Physical 設計工程師 / 經理、記憶體設計工程師 / 經理、佈局 (Layout) 工程師 / 經理、標準元件設計工程師 / 技術經理、APR 工程師 / 經理 (測試晶片) 等。

台積電指出，日本研發中心將強化全球最先進的設計服務生態系統中的技術與領導技能，同時形塑 5 奈米、3 奈米及以下的先進半導體技術全貌，而加入該研發中心的人才，主要任務是支持處於領先地位的客戶，提供能對人類生活產生革命性影響的最新產品。

日本擁有全球半導體材料先進技術，台積電許多重要供應商均來自日本，如東京威力、信越化學、迪恩士半導體、勝高等。

