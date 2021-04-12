台股萬七關前多空交戰 5日線失而復得 三大法人賣超81.74億元

台股今 (12) 日早盤多頭發動攻勢，再度挑戰萬七大關，類股走勢呈兩樣情，電子股湧現賣壓、普遍翻黑，而傳產股鋼鐵、造紙、航運等獲得買盤青睞，多檔亮燈漲停，終場加權指數小漲 5 點，收在 16859 點，5 日線失而復得，投信與外資對作，三大法人合計賣超 81.74 億元。

在多空交戰下，加權指數今日成交值超過 4200 億元，觀察籌碼面，外資持續賣超 75.41 億元；投信轉為買超 9.18 億元；自營商與外資同調，賣超 15.64 億元。三大法人合計賣超 81.74 億元。

觀察主要權值股表現，電子普遍走軟，台積電翻黑跌 0.82%，收在 605 元；聯發科早盤站回千元後，賣壓罩頂，跌幅擴大至 3.9%，收在 960 元；台達電、大立光、瑞昱、國巨等同步震盪走跌。而金控雙雄表現強勢，國泰金股價勁揚逾 3%，達 48.8 元；富邦金同步大漲近 3%。台塑四寶中以南亞漲近 4% 最為強勢，台塑則收平盤 103 元。

大量資金轉進傳產族群，其中，造紙業受惠報復性訂單湧入，紙箱需求大增，上市造紙類股指數今日飆漲逾 9%，達 413.77 點，創近 31 年新高，永豐餘率先攻上漲停價 34.65 元，寫近 26 年高點，除了正隆收盤漲 9.3% 外，幾乎檔檔亮燈。

貨櫃航運三雄買氣熱絡，長榮 3 月營收年增 1.34 倍，激勵股價亮燈漲停，達 55 元，創逾 24 年新高；陽明今起恢復信用交易，股價勁揚逾 7%，收 46.1 元；萬海同步亮燈漲停，收 64 元。鋼鐵族群續受買盤青睞，中鋼即將開出 5 月內銷盤價，挑戰連 11 漲，法人提前押寶帶動股價大漲 5.9%，收 29.6 元，創 9 年來新高。

高端疫苗腸病毒 71 疫苗三期臨床試驗，評估指標達陣，順利解盲，帶動今日股價直奔漲停，達 314 元，生技族群普遍向上表現，包括醣聯、基亞、杏國、永昕、順藥等多檔均亮燈漲停，為盤面人氣焦點之一。

此外，面板雙虎 3 月營收繳出亮眼成績，雙雙突破 300 億元大關，寫下近 4 年來新高，激勵股價連日走強，友達今天再挾量攻上漲停板，收 27.05 元；群創同步站上 27 元關卡；彩晶也亮燈漲停，收 18.85 元。