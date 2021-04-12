稅改計畫現雛型 經濟數據領股市上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. IMF 三個月內兩度上調全球經濟展望，全球股市上漲 2.0%；

2. 美國經濟數據表現強勁，ISM 服務業指數創新高、職缺數來到 2019 年水準、加稅計畫有讓步空間，激勵美股上漲 2.7%；

3. 歐元區投資者信心由去年谷底 -42.8 上升至 13.1，製造業與服務業採購經理人指數超出預期，歐股上漲 0.8%。

新興市場

1. 中國股市在 Archegos 事件後餘悸尚存，三月份 PPI 年成長率來到兩年新高 4.4%，官員對穩定物價的發言令市場擔憂貨幣政策會提早收緊，中國股市下跌 2.2%；

2. 台股 3 月營收結果強勁，出口年成長率達到 27.1%，在原物料與傳產類股的帶動下，台股一度觸及 17,000 點，台股在上週新興股市表現不佳下，仍強勁上漲 1.7%。

債券市場

1. 聯準會對通膨表示樂觀且釋出可能調整購債計畫內容的訊息，十年期美債殖利率由 1.7% 下降至 1.66%，美國全球政府債券上漲 0.5%；

2. 風險型債券利差收斂，全球高收益債券指數上漲 0.7%，新興市場債券指數則上漲 0.8%。

原物料、匯率

1. 市場引領期盼基建法案通過，美元小幅下跌 0.9%，金價則上漲 0.9%；

2. OPEC+ 5 月份增產消息壓抑油價走勢，油價下跌 2.5%（以布蘭特原油為例），EIA 公佈美國原油庫存減少超出預期，顯示市場需求逐步回溫中。

資料來源: Bloomberg，2021/4/12（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/9）

資料來源: Bloomberg，2021/4/12（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/9）

三大市場關鍵事件及分析

1. 注重公平精神，美國公佈稅改計畫

美國財政部發佈美國製造稅收計畫，內容提及相較於勞工，企業透過利潤移轉與離岸投資，大幅降低納稅金額，新的稅改計畫將讓跨國企業付出公平且合理稅額，以支應基礎建設計畫所需。

資料來源： 美國財政部、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/8。

2. 疫情影響降低，服務業復甦中

除了巴西與中國外，大部分國家服務業採購經理人指數都持續轉佳中，當歐洲與日本服務業採購經理人指數回到榮枯分水嶺之上時，就代表疫情帶來的負面衝擊逐步消散，全球需求將進一步成長。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/8。

3. 企業盈餘連報喜，台股出口動能強勁

台灣公司陸陸續續公布三月份營收表現，整體盈餘超過市場預期 16%，截至目前為止成長 70%，加上美國持續出台經濟刺激措施提振全球需求，台股後勢持續看好。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/9。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/8。

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